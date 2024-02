FPF assume erro na tabela do Parazão e presidente dá prazo para solução: ‘final da sétima rodada’

A Federação Paraense de Futebol (FPF) se pronunciou pela primeira vez, nesta terça-feira (20), sobre os problemas envolvendo a tabela da última rodada do Parazão 2024. De acordo com documento aprovado pelos clubes no congresso técnico da competição, Caeté e Bragantino, equipes que compartilham o mesmo estádio, o Diogão, deverão disputar a rodada derradeira do estadual em casa. As partidas, inclusive, estavam agendadas para ocorrer no mesmo dia e horário.

De acordo com o presidente da FPF, Ricardo Gluck Paul, o erro na confecção da tabela foi provocado por um algorítimo, responsável por determinar a ordem de jogos do Parazão. Ele afirma que, assim que o problema foi detectado, a Federação passou a dialogar com os clubes envolvidos para definir uma solução. No entanto, uma palavra final sobre o caso só deve ocorrer após o final da sétima rodada, marcada para finalizar neste domingo (25).

"Temos um algoritmo que confecciona a tabela, que foi aprovado pelos clubes em congresso técnico, só que esse erro acabou ocorrendo. Vamos aguardar o desenrolar desta sétima rodada para colocar as cartas na mesa e tomar, em conjunto com os clubes uma decisão" explicou.

Entre as soluções possíveis está o desmembramento da rodada, antecipando a realização de um dos jogos. No entanto, isso só poderia ser realizado caso ambas as equipes envolvidas na partida não tenham pretensões na tabela no jogo final. Além disso, há a possibilidade de inversão de mando de campo, conforme foi aprovado no último congresso técnico extraordinário do Parazão.

"Vamos ter uma real noção do que podemos ou não fazer no domingo, se ocorrerá a inversão ou o desmembramento da rodada. A inversão, inclusive, foi aprovada e poderá ser determinada pela Federação neste caso. Não há venda de mando, mas sim a inversão por intervenção da FPF", finalizou.

Na rodada final, o Bragantino enfrenta o Remo, enquanto o Caeté encara a Tuna Luso. A previsão é que essas partidas ocorram no final de semana dos dias 2 e 3 de março, às 15h30.