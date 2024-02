Tuna contrata 'Maniçoba' e lateral ex-Botafogo para o restante do Parazão

Vice-líder do Parazão, invicta e classificada para as quartas de finais, a Tuna Luso Brasileira ainda se reforça para a disputa do estadual, que é a única competição oficial da Lusa nesta temporada. A diretoria da Águia Guerreira anunciou mais dois jogadores nesta semana visando a reta final do Parazão.

A Lusa fechou com o zagueiro Weverton Kleyton Maniçoba Honório, de 33 anos, que estava no Serra Branca-PB, é o mais novo contratado da Águia do Souza. O jogador que possui no nome um prato típico paraense, teve passagens por vários clubes do Nordeste e já realizou três partidas nesta temporada pelo clube paraibano. Weverton já treina na Vila Olímpica e pode ser uma das opções do técnico Júlio César para o próximo jogo do Campeonato Paraense, já que seu nome foi publicado no Boletim Informativo Diário da CBF (BID).

Zagueiro Weverton Maniçoba Honório é o mais novo reforço da Tuna (Lucas Sampaio / Ascom Tuna)

O outro reforço anunciado pela Tuna Luso é o lateral-esquerdo Guilherme Costa, de 32 anos, ex-Botafogo-RJ. O atleta estava em atividade pelo Flamengo-PE e já realizou duas partidas nesta temporada. Além do Botafogo, Guilherme Costa jogou também pelo América-RJ, Bangu-RJ, Maricá-RJ, São Gonçalo-RJ, além de ter uma passagem pelo futebol da Malásia, onde atuou pelo Kedah FA. O lateral já está em Belém e já treina com o elenco no Estádio do Souza.

Lateral-esquerdo Guilherme Costa já treina no Souza e aguarda regularização para poder estrear (Lucas Sampaio / Ascom Tuna)

O próximo compromisso da Tuna no Campeonato Paraense será diante do Santa Rosa, próximo domingo (25), às 10h, no Estádio Francisco Vasques, em Belém, pela 7ª rodada do Parazão.