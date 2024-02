Tuna atinge maior sequência invicta na elite do Parazão em 17 anos; veja números

Atual vice-líder do Parazão, a Tuna Luso é dona de uma campanha no estadual que impressiona. Invicta nesta edição do torneio (três vitórias em seis jogos), a Lusa não sabe o que é perder desde a edição passada do torneio, quando foi derrotada no jogo de ida das quartas de final do estadual, para o Paysandu. Dessa forma, a Águia Guerreira soma sete jogos seguidos sem perder no Campeonato, o maior número do clube em mais de 15 anos.

Segundo levantamento do Núcleo de Esportes de O Liberal, a última vez que a Tuna Luso ficou tanto tempo sem perder na elite do Parazão foi em 2007. Naquela ocasião, a Águia do Souza ficou 11 jogos invicta durante o primeiro turno do Campeonato Paraense.

Em 2007 a Tuna disputou a Primeira Fase do Parazão, torneio classificatório à Segunda Fase, que funcionava como a Segundinha do estadual. Na competição de menos relevância, a Lusa ficou em primeiro e se classificou à fase principal.

Júlio César Nunes é o técnico da Tuna (Ascom Tuna)

Na Segunda Fase, com outros grandes clubes do estado, a Tuna foi derrotada na primeira rodada, mas engatou uma sequência invicta na competição. Até o final da fase de classificatória, a Águia acumulou cinco vitórias e três empates em oito partidas, avançando até às semifinais do primeiro turno. Nos mata-matas, a Lusa desbancou o Remo nas semifinais e bateu o Ananindeua na decisão, garantindo o título da Taça Cidade de Belém.

O segundo turno do estadual também começou bem para a Tuna. Na estreia pela Taça Estado do Pará, a Águia do Souza empatou com o Bragantino, mas foi derrotada pelo Castanhal na segunda rodada, botando ponto final na sequência invicta.

Outras invencibilidades

Em 2011, a Lusa também obteve outra sequência invicta no Parazão, mas não na elite do torneio. Naquele ano, a Águia do Souza ficou oito partidas sem perder, mas a grande maioria delas válidas pela Primeira Fase do Parazão, o torneio classificatório da época.

Na ocasião, a Tuna terminou a Primeira Fase com cinco vitórias e dois empates em sete jogos. Além disso, a Lusa ainda venceu a primeira partida da Segunda Fase, mas foi derrotada no jogo seguinte para o Águia de Marabá.

Tabela

A Tuna Luso ainda tem dois compromissos pelo Campeonato Paraense. No próximo domingo (25), a Águia do Souza enfrenta o Santa Rosa, em casa, pela sétima rodada. Na semana seguinte é a vez do clube enfrentar o Caeté, longe de Belém.