Com golaço, Caeté vence o Tapajós e garante classificação para as quartas de final do Parazão

A 7ª rodada do Parazão foi para carimbar a classificação para a equipe do Caeté. A equipe de Bragança venceu o Tapajós pelo placar de 2 a 1, na tarde deste domingo (25), na Arena Verde, em Paragominas (PA) e garantiu vaga na próxima fase do Campeonato Paraense com uma rodada de antecedência.

Mesmo jogando fora de casa, o Caetá não aliviou o Tapajós, que luta desesperadamente contra o rebaixamento. A equipe de Bragança abriu o marcador aos 20 minutos do primeiro tempo com Ronny Taperaçu. No segundo tempo o Caeté foi para cima e ampliou o marcador com um golaço do atacante Fidélis, que acertou um lindo chute no ângulo, aos 12 minutos. Caeté 2 a 0.

Já na reta final da partida, o Tapajós foi para o “abafa” e conseguiu diminuir o placar aos 37 minutos com o experiente Jackinha, fechando o marcador. Com o triunfo, o Caeté chegou 11 pontos e ocupa a 4ª posição na tabela. Já classificado, a equipe vai encarar a Tuna, na última rodada, ainda sem local definido pela Federação Paraense de Futebol (FPF).

Pelo lado do Tapajós, as coisas não ficaram muito bem. O Boto entrou na zona de rebaixamento, ocupa a 11ª posição com apenas cinco pontos e vai decidir a vida diante do Santa Rosa, fora de casa, na última rodada do Parazão.