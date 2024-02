Castanhal e São Francisco empatam no Ninho do Japiim com direito a confusão no gramado

Também pela sétima rodada do Campeonato Paraense, Castanhal e São Francisco se enfrentaram na tarde deste sábado (24), no Complexo Esportivo do Castanhal. Embora tenham buscado o resultado, os dois times não conseguiram furar as defesas e saíram de campo com o placar de 0 a 0. O resultado não beneficia os times na luta pela permanência no estadual.

A partida foi bastante movimentada, com os dois times procurando o ataque constantemente, mas a falta de trato no último passe acabou dificultando os dois times, que passaram os 90 minutos correndo atrás do gol. O empate em 0 a 0 acabou prejudicando os times que lutam para permanecer na elite do Parazão. Com o placar, o Castanhal chega aos seis pontos, na sétima posição.

Por outro lado, o São Francisco, que ainda tem um jogo a menos, manteve-se na 10ª posição, uma acima da zona de rebaixamento do Parazão. Na próxima rodada, o Castanhal encara o Paysandu, em Belém, enquanto o São Francisco fará dois jogos: o primeiro contra o Remo, pela 6ª rodada, no dia 28, e o último, contra o Canaã.

Confusão

Ao final da partida, jogadores das duas equipes protagonizaram um princípio de confusão à beira do gramado. O empurra-empurra foi encerrado e dois jogadores de cada equipe foram expulsos.