Parazão: 7ª rodada define classificados, tropeço do líder, Tuna invicta e luta contra o rebaixamento

A 7ª rodada do Parazão 2024 terminou no último final de semana com mais dois classificados, tropeço do líder, manutenção de invictos, além de empate na artilharia e luta contra o rebaixamento. Destaque também para o Remo, que venceu o Águia após uma semana tensa e de protesto da torcida no Baenão.

Remo e Caeté garantiram a classificação para as quartas de final do Campeonato Paraense. O Leão Azul venceu o Águia de Marabá, no Baenão, pelo placar de 2 a 0, chegou aos 13 pontos, atrás da Tuna e avançou de fase, mas o Leão possui um jogo a menos. O Remo enfrentou protesto da torcida, pelo rendimento nos últimos jogos e conseguiu amenizar a crise no Baenão. O Remo ainda pode ser líder do campeonato na primeira fase, basta vencer as duas partidas contra São Francisco e Bragantino e torcer para um tropeço do Paysandu.

Por outro lado, o Águia de Marabá caiu duas posições na tabela. O Azulão ocupa agora a 6ª colocação com 9 pontos e decide a classificação em casa, na última rodada, diante do Cametá, no Estádio Zinho Oliveira, na cidade de Marabá (PA). Um empate coloca o Águia na próxima fase.

O Paysandu empatou em 1 a 1 com o Canaã, mas o Papão abusou em perder gols. O clube bicolor foi castigado no final da partida e o empate não garantiu a liderança geral do Parazão, mas manteve a invencibilidade. O clube pode cair para a 3ª colocação, caso não vença o Castanhal, na última rodada, em Belém. Já o Canaã segue na lanterna do Parazão com apenas 4 pontos e terá o “jogo da vida” na última rodada, fora de casa, diante do São Francisco, que também luta contra o rebaixamento e encara o Remo, em jogo atrasado, no Baenão, neste meio de semana.

A Tuna Luso Brasileira se manteve invicta na competição. A Águia do Souza goleou o Santa Rosa por 4 a 0, destaque para os dois gols de Pedrinho e um de Chula, que empatou na artilharia do Parazão com Nicolas, com 6 gols marcados. A Lusa é vice-líder da competição, está classificada, mas pode perder a posição para o Remo, que possui um jogo a menos e atua em casa nesta semana. Na última rodada a Águia encara o Caeté.

Pelo lado do Santa Rosa, o resultado preocupa a equipe de Icoaraci, que ainda não se livrou totalmente do risco de rebaixamento. O Macaco-Prego possui 8 pontos, está na 7ª posição e dentro da zona de classificação para a próxima fase. O Santa Rosa decidirá seu futuro diante do Tapajós, em casa, na última rodada.

No Parque do Bacurau, em Cametá (PA), o Mapará Elétrico venceu o Bragantino por 1 a 0 e subiu três posições na tabela. O Cametá agora é o 5º colocado com 9 pontos e luta pela classificação. A equipe comandada pelo técnico Rogerinho Gameleira decide seu rumo contra o atual campeão paraense, o Águia, fora de casa. Já o Bragantino saiu da zona de classificação para a próxima fase e está na 9ª posição com 6 pontos. A derrota colocou o clube em uma situação em que também briga contra o rebaixamento. Na última rodada o Tubarão recebe o Remo, no Estádio Diogão, em Bragança (PA) e precisa vencer para pensar em classificação e consequentemente se livrar de uma possível queda para a Segundinha.

O Castanhal, clube que completa 100 anos nesta temporada, tropeçou mais uma vez em casa, diante do São Francisco. As duas equipes lutam contra o rebaixamento, porém o Japiim está na 8ª posição, dentro da zona de classificação, com 6 pontos. Com um elenco badalado, mas que não vem dando resposta dentro de campo, o Castanhal terá que decidir o seu rumo no Parazão contra o Paysandu, em Belém. Uma derrota com uma combinação de resultados, o Japiim da Estrada poderá amargar um rebaixamento no ano do centenário.

Já o São Francisco ganhou uma posição com o empate diante do Castanhal. A equipe de Santarém possui um jogo a menos, contra o Remo, nesta quarta-feira (28), às 20h, no Baenão. Uma vitória dá ao clube um alívio para a última rodada e entra de vez na briga por uma classificação, um empate é um ponto precioso na luta contra o rebaixamento e uma derrota coloca o Leão santareno para o enfrentar o Canaã, na última rodada, para decidir a sua vida no famoso "jogo dos desesperados”.

Outro time desesperado nesta reta final de Parazão é o Tapajós. O Boto perdeu para o Caeté por 2 a 1, na Arena Verde e está na zona de rebaixamento, atrás apenas do Canaã, com 5 pontos. O Tapajós terá na última rodada o Santa Rosa, fora de casa e com o clube de Icoaraci tentando se livrar de vez do rebaixamento, mas também brigando por uma vaga na próxima fase.

Fechando o cenário das 12 equipes no Campeonato Paraense, o Caeté se classificou por mais um ano à próxima fase. O clube de Bragança avançou após vitória contra o Tapajós e terá na última rodada a Tuna Luso, apenas para decidir em qual posição ficará na classificação final. A diretoria do Caeté abriu mão de jogar em casa, diante da Tuna, já que a Federação Paraense de Futebol (FPF) marcou dois jogos para o mesmo local, data e horário no Estádio Diogão, em Bragança (PA). A diretoria do Caéet informou através de nota que irá atuar em outro local e que o Bragantino irá utilizar o Diogão.

A Federação Paraense de Futebol ainda não informou a tabela detalhada da última rodada da primeira fase do Parazão 2024.

Classificação do Parazão

1º - Paysandu – 17 pontos

2º - Tuna Luso – 15 pontos

3º - Remo – 13 pontos (um jogo a menos)

4º - Caeté – 11 pontos

5º - Cametá – 9 pontos

6º - Águia de Marabá – 9 pontos

7º - Santa Rosa – 8 pontos

8º - Castanhal – 6 pontos

9º - Bragantino – 6 pontos

10º - São Francisco – 5 pontos (um jogo a menos)

11º - Tapajós – 5 pontos

12º - Canaã – 4 pontos

Confrontos da última rodada

Santa Rosa x Tapajós

Águia de Marabá x Cametá

Caeté x Tuna Luso

Bragantino x Remo

São Francisco x Canaã

Paysandu x Castanhal