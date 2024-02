Cametá vence o Bragantino e entre de vez na luta pela classificação no Parazão

O Mapará Elétrico está vivo no Parazão 2024. O Cametá derrotou o Bragantino pelo placar de 1 a 0, na tarde deste domingo (25), no Estádio Parque do bacurau, em Cametá (PA), e chegou à 5ª colocação na tabela e só depende de suas próprias forças para avançar na competição.

O Cametá saiu de campo com os três pontos com o gol de Bruno, aos 35 minutos do segundo tempo, após pegar de primeira, uma sobra de bola na entrada da área, acertando o canto esquerdo do goleiro do Tubarão.

A vitória diante do Bragantino fez o Mapará subir três posições e colocou o Cametá com 9 pontos. O próximo compromisso do clube será diante do Águia de Marabá, na última rodada da primeira fase do Parazão, fora de casa.

Já a situação do Bragantino é delicada. O Tubarão caiu duas posições, saiu do G8 e soma 6 pontos, agora na 9ª colocação. O Bragantino também corre o risco de ser rebaixado para a Segundinha e mantém viva as chances de classificação. Na última rodada do Parazão, o Bragantino recebe o Remo, mas ainda sem local definido pela Federação Paraense de Futebol (FPF).