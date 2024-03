Caeté x Santa Rosa: assistir ao vivo pela Copa Grão-Pará; competição vale vaga na Copa do Brasil

Caeté x Santa Rosa se enfrentam neste domingo (24), no Estádio Diogão, em Bragança, nordeste do Pará, pela Copa Grão-Pará, em jogo único. Quem vencer avança na competição, que vale vaga na Copa do Brasil 2025. A disputa ocorre entre os clubes eliminados no Parazão nas quartas de finais e nas semifinais. O campeão da Copa Grão-Pará leva a taça e também a vaga na competição mais democrática do futebol nacional.

