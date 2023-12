Parazão de 2024 não terá disputa de terceiro lugar; vaga na Copa do Brasil será da Copa Grão-Pará

O Campeonato Paraense de 2024 não terá mais disputa de terceiro lugar entre os perdedores das semifinais. A informação foi divulgada pelo jornalista Carlos Ferreira nesta sexta-feira (22) e confirmada pelo diretor de competições da Federação Paraense de Futebol (FPF), Del Filho.

Em entrevista à coluna do jornalista no Jornal O Liberal, o dirigente da Federação disse que a decisão foi tomada em conjunto com os clubes participantes do Parazão durante o congresso técnico, realizado no início desse mês. Ainda segundo Del, a decisão tem amparo nas mudanças realizadas na Lei Geral do Esporte.

"O tema foi amplamente debatido pelos clubes no congresso técnico e por unanimidade concordaram em não ter mais a disputa do 3° e 4°, e as vagas das competições nacionais decididas na Copa Grão-Pará. Nosso jurídico deu parecer favorável pela mudança, em virtude do surgimento da Lei Geral do Esporte", explicou o dirigente à coluna.

Em junho deste ano o presidente Lula sancionou a nova Lei Geral do Esporte. O novo documento determina mudanças nas leis trabalhistas no esporte, liberdade de expressão, discriminação e financiamento de programas esportivos. Além disso, o texto dá permissão para que entidades possam mudar o regulamento de competições ano a ano, o que antes era proibido.

Copa Grão-Pará

Devido à mudança no regulamento, a Copa Grão-Pará, torneio dos "eliminados" no mata-mata do Parazão, ganhará um caráter decisivo. A competição, agora, determinará quem será o terceiro classificado do Pará à Copa do Brasil de 2025.

O torneio já estava previsto no calendário da FPF, mas ainda em formato "piloto", de testes, em 2024. Apenas a partir da próxima temporada é que a competição daria vaga em competições nacionais. No entanto, os planos precisaram ser antecipados.

A Copa Grão-Pará conta com uma semifinal entre as quatro equipes desclassificadas nas quartas de final do Parazão. Em seguida, as equipes vencedoras desses duelos enfrentam as eliminadas na semifinal do Parazão, numa espécie de cruzamento entre competições. A partir disso, os vitoriosos se enfrentam numa final, que dará vaga na Copa do Brasil do ano seguinte.