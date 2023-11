FPF divulga formato da Supercopa Grão-Pará e Copa Grão-Pará, disputadas a partir de 2024

A partir do ano que vem, os clubes filiados à Federação Paraense de Futebol terão mais duas competições acrescidas no calendário anual, uma delas em formato de torneio, e outra que vai confrontar os campeões das Séries A e B do Campeonato Paraense. A informação foi divulgada nesta quarta-feira (15), pela assessoria da entidade que comanda o futebol estadual.

A primeira delas é a Supercopa Grão-Pará, um torneio que vai definir o supercampeão no começo da temporada. A competição vai abrir oficialmente a temporada paraense, ao colocar frente a frente o campeão do Campeonato Paraense Série A e o campeão do Campeonato Paraense B1 de 2023, no caso, Águia de Marabá e Canaã, respectivamente. Eles se enfrentarão em jogo único, marcado para o dia 13 de janeiro, no estádio Zinho Oliveira, em Marabá.

A edição deste ano será em caráter experimental. A partir de 2025, já com o formato oficial definido, a competição será disputada entre o campeão do Campeonato Paraense Série A e o campeão da Copa Grão-Pará. O vencedor da Supercopa Grão-Pará será agraciado com troféu e título oficial referendado pela FPF.

Copa Grão-Pará

Além desta, entra em cena também a Copa Grão-Pará, uma competição mais estruturada, que também passará por um período de testes, até a formatação oficial, a partir de 2025. Em 2024, a competição será disputada por quatro clubes classificados nas semifinais do Parazão. A partir daí serão duas semifinais com partidas únicas, e uma final com dois jogos.

Gráfico com a tabela e modo de disputa da Copa Grão-Pará. (Divulgação FPF)

O campeão desta edição também levará troféu e título da FPF. Além do mais, ela será disputada em paralelo ao Campeonato Paraense da primeira divisão. A partir de 2025, a Copa Grão-Pará será realizada entre as quatro equipes desclassificadas das quartas de final do Parazão Série A, mais duas equipes desclassificadas das semifinais, ou seja, uma competição com seis equipes.

Em seu formato haverá uma semifinal entre as quatro equipes desclassificadas, com outra semifinal entre os desclassificados da semifinal do Parazão Série A, , numa espécie de cruzamento entre competições. A competição será em jogo único até a final. O campeão da Copa Grão-Pará de 2025 também terá os benefícios da Supercopa Grão-Pará, mas a premiação vai um pouco além e o vencedor leva uma vaga na Copa do Brasil.