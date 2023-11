Supercopa Pará: Águia x Canaã abrem o calendário do futebol paraense 2024; data ainda é um impasse

O calendário do futebol paraense para a temporada 2024 ainda não foi divulgado oficialmente, porém a bola irá rolar com uma competição nova, a Supercopa Pará, que será disputada entre o Águia de Marabá, campeão estadual de 2023, e o campeão da Segundinha, o Canaã. A equipe de O Liberal apurou e a data desta partida que abre a temporada do futebol no Estado sofre um impasse.

A decisão entre Águia de Marabá x Canaã será no Estádio Zinho Oliveira, na cidade de Marabá (PA). O jogo será ou dia 13 ou dia 14 de janeiro e isso está sendo conversado entre as diretorias e Federação Paraense de Futebol (FPF) e faltam alguns ajustes finais para que seja decidido a data final e o horário, porém, não passará do final de semana doa dias 13 e 14, já que a tendência é que a FPF inicie o Campeonato Paraense 2024 no outro final de semana (20 ou 21 de janeiro), tendo como base o calendário oficial de competições divulgado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

O Águia de Marabá é o atual campeão paraense (Thiago Gomes / O Liberal)

A Supercopa Pará decidirá quem será o “supercampeão” estadual. Esse formato lembra a Supercopa do Brasil, que é disputada no início de cada temporada, entre o campeão brasileiro e o campeão da Copa do Brasil.

Canaã foi o grande campeão da Segundinha 2023 (Lenno Costa / Divulgação FPF)

O Águia de Marabá conquistou o direito de disputar a final ao conquistar o título do Parazão diante do Remo, dentro do Baenão lotado e nas disputas de pênaltis, tendo como grande herói o goleiro Axel Lopes. Já o Canaã, levantou a taça da Segundinha do Parazão ao vencer o Santa Rosa na grande decisão por 1 a 0. Canaã que, ao lado da Santa Rosa, garantiram o acesso à elite do Campeonato Paraense na temporada de 2024.