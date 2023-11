Após título do Canaã, 29 clubes já foram campeões da Segundinha; veja a lista

O Campeonato Paraense Série B1, a Segundinha, chegou ao fim no último fim de semana com o título do Canaã contra o Santa Rosa. Com a conquista, o clube do interior do Estado se tornou o 29° clube a ser campeão da principal divisão de acesso à elite do Parazão.

História

Rica em história a competição começou em 1913, uma edição que sequer chegou a ser finalizada. O primeiro a levantar o caneca foi o Paramouth, já em 1930 - entre 1914 e 1929, não houve disputa. Os maiores campeões são o Vila Rica e o Bragantino, com três títulos cada.

Parazão 2024

Das 12 equipes que disputarão a primeira divisão em 2024, sete já ganharam a Série B1. Além dos já mencionados Bragantino e Canaã, Cametá, Castanhal, São Franciso, Tapajós e Tuna Luso conquistaram a Segundinha.

Vices

Com a derrota para o Canaã, o Santa Rosa, que vai disputar o Parazão 2024, acumula agora três vices, liderando a lista no quesito. São Raimundo e Gavião Kyikatejê vêm logo a seguir, com dois cada.

Lista de clubes campeões da Segundinha

Vila Rica (3)

Bragantino (3)

Carajás (2)

Tuna Luso (2)

Jabaquara (2)

Pedreira (2)

Vênus (2)

São Francisco

Ananindeua

Castanhal

Abaeté

Tiradentes

Independente

Parauapebas

Pinheirense

Paramouth

Dramático

Armazenador

Sacramento

Yamada

Estrela

Sport Belém

Paragominas

Águia de Marabá

Tapajós

Itupiranga

Amazônia

Cametá

Canaã