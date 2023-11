Canaã vence o Santa Rosa com gol contra e conquista título inédito da Segundinha do Parazão

O Canaã venceu o Santa Rosa por 1 a 0 na tarde deste domingo (5) e conquistou o título inédito da Série B1 do Campeonato Paraense, a Segundinha. A decisão, disputada em jogo único no estádio Benezão, em Canaã dos Carajás, foi definida logo na primeira etapa. Pouco antes do intervalo, o meia Adauto, do Santinha, marcou contra e fez o gol do título do Gavião.

O título é o primeiro da história recente do Canaã. A equipe, fundada em 2020, tinha o nome de Sport Real até a temporada passada. Para a Segundinha deste ano, o clube passou a se chamar Canaã, mudou a sede para o sudeste do Pará e fez investimentos pesados no elenco.

O time do Canaã contava com vários jogadores com passagens recentes pelos times mais tradicionais do Pará - Remo e Paysandu. Entre eles estão Paulo Rangel (ex-Paysandu), Samuel (ex-Remo), Victor Diniz (ex-Paysandu) e Mimica (ex-Remo).

Tanto o Canaã quanto o Santa Rosa já haviam garantido vaga na elite do estadual. No entanto, a decisão serviu para determinar qual equipe participará da Recopa Pará, que vai ocorrer no início da temporada. Com o Canaã campeão, o clube vai enfrentar o Águia de Marabá, vencedor do Parazão deste ano, em partida que vai abrir as competições oficiais do calendário paraense na próxima temporada.

O jogo

A grande final foi bastante acirrada. O Santa Rosa começou criando as principais chances na primeira etapa, mas foi o Canaã que marcou, após Adauto marcar contra depois de uma cobrança de falta. Logo em seguida, o Santinha partiu para o ataque em busca do empate, mas parou no goleiro Pedro Henrique.

No segundo tempo, o Santa Rosa voltou a agredir o adversário, mas de forma desordenada. Com isso, o clube abriu muito espaço na defesa, que foi explorado pelo Canaã. Paulo Rangel, em duas oportunidades, teve a chance de ampliar o marcador para o Gavião, mas desperdiçou.