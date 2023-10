Em jogo único, FPF confirma data da final da Segundinha entre Santa Rosa e Canaã; confira

A Federação Paraense de Futebol (FPF) bateu o martelo e anunciou que a decisão da Série B1 do Parazão de 2024, a "Segundinha", será disputada em jogo único. Dessa forma, a partida entre Santa Rosa e Canaã vai ocorrer no domingo (5), às 15h30, no estádio Benezão, em Canaã dos Carajás.

Segundo a FPF, a decisão foi tomada em consenso pelas duas equipes. Vale destacar que tanto o Santinha como o Falcão já estão classificados para a Primeira Divisão estadual na próxima temporada. O duelo deste domingo servirá apenas para definir quem será o campeão do torneio.

O Canaã, que disputará a final em casa, tem melhor campanha em relação ao rival. Em 10 jogos no torneio, a equipe obteve seis vitórias, dois empates e duas derrotas. O Santa Rosa teve campanha bem similar, mas obteve um empate a mais que o adversário, além de cinco vitórias e duas derrotas.

Classificação inédita

A vaga na elite do Parazão já está garantida, no entanto a final da Segundinha dará ao vencedor a classificação à Supercopa Pará, torneio que vai abrir o calendário de 2024 da Federação. Participam do novo campeonato o vencedor da Segunda Divisão de 2023 e o Águia de Marabá, campeão paraense deste ano.

Parazão de 2024

Devido à legislação do estatuto do torcedor, o Parazão deverá manter, em 2024, o mesmo regulamento adotado neste ano. O torneio, portanto, será disputado por 12 equipes, divididas em três grupos de quatro equipes. As oito melhores da classificação geral se classificam aos mata-matas.