Estádios em obras no Pará não devem ser usados no Parazão de 2024; confira

Três estádios que estavam previstos para serem utilizados já no Campeonato Paraense de 2024 ainda não foram entregues. De acordo com o jornalista Carlos Ferreira, os estádios Colosso do Tapajós (Santarém), a Arena Itacaiúnas (Marabá) e o Modelão (Castanhal) ainda tem obras pendentes. A entrega das estruturas, segundo Ferreira, continua sem previsão.

Dos estádios citados, o que está há mais tempo em obras é a Arena Itacaiúnas, em Marabá. A estrutura está em construção há mais de 10 anos, mas nos últimos 18 meses teve um avanço significativo na execução do projeto. O local já recebeu sistema de drenagem, plantio do gramado, mas ainda não tem previsão de entrega.

Outro estádio que já tem obras avançadas, mas não deve estar disponível para o Parazão é o Colosso do Tapajós, em Santarém. O local, que está em obras desde 2021, passa por um grande processo de ampliação de público - 8 mil para 23 mil. No entanto, ainda não há prazo para a entrega do projeto.

Dos estádios o que está em situação mais delicada é o Modelão, em Castanhal. O local, que recebia enormes críticas pela condição do gramado, foi fechado para uma ampla reforma após o final da temporada de 2022. No entanto, segundo fontes de O Liberal ligadas ao município do interior do Pará, as obras na estrutura estão paradas.

Clubes sofrem com indefinição

Dois clubes da Primeira Divisão do Parazão estão sendo mais afetados pela não entrega dos estádios: Tapajós e Castanhal. Outro time, o Águia de Marabá, que sedia jogos em Marabá, não sofre com a indefinição da entrega da Arena Itacaiúnas porque manda partidas no estádio Zinho Oliveira.

No entanto, o Castanhal, sem o Modelão, precisou mandar partidas no Centro de Treinamento do clube. O local tem um gramado em boa qualidade, mas é distante do centro da cidade e não recebe a mesma capacidade de público que o Maximino Porpino.

A situação é ainda pior para o Tapajós. Sem estádio em Santarém, o clube precisa realizar uma "mudança" para outra região do estado durante o Parazão para poder mandar jogos. Neste ano, o Boto mandará partidas do estadual em Paragominas, na Arena Verde.