Em partida de 10 gols, São Francisco vence o Bragantino e avança à fase semifinal da Copa Grão Pará

Em um jogo com 10 gols, o São Francisco venceu o Bragantino neste sábado (23), no Complexo Esportivo do Castanhal, pelo placar de 6 a 4 e avançou à fase semifinal da Copa Grão Pará. A equipe azulina larga na frente por uma vaga na Copa do Brasil em 2025.

O São Francisco começou atrás, permitindo ao adversário abrir dois gols de vantagem ainda no primeiro tempo. A reação do time veio com Eric, que marcou de cabeça após cobrança de escanteio. Já no início do segundo tempo, Emerson empatou com um chute forte de fora da área.

VEJA MAIS



A virada veio com Mauro Ajuruteua, após boa jogada individual na pequena área. O Leão ainda ampliou com John Kennedy, mas o Bragantino descontou em seguida e logo em seguida tomou mais um, quando Belleti fez o quinto. O sexto gol foi marcado por Diego Borges, de pênalti. Ainda deu tempo do Bragantino fazer mais um, mas já era tarde e a partida encerrou em 6 a 4.

A vitória deixou o São Francisco confortável, à espera do adversário, que sairá do confronto entre Remo e Tuna Luso, pela semifinal do Parazão.