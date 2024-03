Após reunião, Águia e Tuna garantem vaga na Série D e Copa Grão-Pará vale Copa do Brasil em 2025

A Federação Paraense de Futebol (FPF) realizou nesta sexta-feira (22), um congresso técnico com os oito clubes que passaram para as quartas de finais do Parazão, para debater como ficarão divididas as vagas do Estado do Pará no Brasileiro Série D e na Copa do Brasil de 2025. E, após debate com as equipes, ficou decidido que a Copa Grão-Pará dará direito à disputa da Copa do Brasil em 2025 e carimbou as classificações de Águia de Marabá e Tuna na Série D do ano que vem.

A informação foi confirmada pelo O Liberal com o presidente da Federação Paraense de Futebol, Ricardo Gluck Paul. O mandatário da FPF afirmou que ocorreu um debate entre os clubes e a instituição que comanda o futebol do Estado. Teve uma votação para que se efetivasse ou não o regulamento aprovado pelos clubes no congresso técnico em dezembro de 2023 e, por maioria dos votos, foi mantido o que foi decidido no ano passado. Vale ressaltar que, só existiria mudanças, caso ocorresse uma votação de forma unânime.

As Águias com calendários garantidos

Com o término das quartas de finais, ficou decidido que Águia de Marabá e Tuna, clubes que estão nas semifinais do Parazão, garantiram a vaga no Brasileirão Série D. Santa Rosa, Caeté, São Francisco e Bragantino iniciam a disputa da Copa Grão-Pará já neste sábado (23). As duas outras equipes que forem eliminadas nas semifinais, entram na disputa da Copa Grão-Pará, que será disputada em paralelo ao Parazão e com formato de “mata-mata” em jogos únicos.

Confira os jogos da Copa Grão-Pará neste sábado

São Francisco x Bragantino – CT do Castanhal – às 10h

Caeté x Santa Rosa – Estádio Diogão – 15h15

Detalhe

Os vencedores dos confrontos entre São Francisco x Bragantino e Caeté x Santa Rosa, irão enfrentar os perdedores dos jogos entre Remo x Tuna e Paysandu x Águia de Marabá, válido pela Copa Grão-Pará. O campeão desta competição garante vaga na Copa do Brasil em 2025 e a cota superior a R$780 mil.