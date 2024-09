CBF sorteia jogos da semifinal da Copa do Brasil; Flamengo e Corinthians disputarão vaga na final

A CBF realizou nesta sexta-feira (20), em sua sede no Rio de Janeiro, o sorteio dos mandos de campo para as semifinais da Copa do Brasil. A competição entra em sua fase decisiva, com quatro equipes ainda na disputa pelo título. De um lado, estão Flamengo e Corinthians; do outro, Vasco e Atlético-MG.

Atlético-MG e Flamengo começarão as semifinais jogando em casa, enfrentando Vasco e Corinthians, respectivamente. As partidas de ida ocorrerão na Arena MRV e no Maracanã.

Os confrontos de volta serão realizados em São Januário e na Neo Química Arena, com Vasco e Corinthians como mandantes. As datas para os jogos de ida e volta estão previstas para 2 e 17 de outubro, respectivamente.

Confrontos das semifinais

- Atlético-MG x Vasco (Arena MRV)

- Vasco x Atlético-MG (São Januário ou Maracanã)

- Flamengo x Corinthians (Maracanã)

- Corinthians x Flamengo (Neo Química Arena)

Datas das partidas

- Os duelos das semifinais da Copa do Brasil devem ser disputados entre os dias 2 de outubro (ida) e 17 de outubro (volta).

Premiação Copa do Brasil

- Primeira fase: R$ 1,47 milhão (Série A), R$ 1,312,5 milhão (Série B) e R$ 787,5 mil (demais clubes);

- Segunda fase: R$ 1,785 milhão (Série A), R$ 1,47 milhão (Série B), R$ 945 mil (demais clubes);

- Terceira fase: R$ 2,205 milhões;

- Oitavas de final: R$ 3,465 milhões;

- Quartas de final: R$ 4,515 milhões;

- Semifinais: R$ 9,450 milhões;

- Vice-campeão: R$ 31,5 milhões;

- Campeão: R$ 73,5 milhões.