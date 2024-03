Congresso Técnico da FPF convocado para definir futuro do Parazão e Copa Grão Pará é cancelado

A Federação Paraense de Futebol (FPF-PA) cancelou o Congresso Técnico que seria realizado na tarde desta terça-feira (19), em Belém. O encontro entre a entidade e os clubes participantes do Campeonato Paraense e Copa Grão-Pará foi orquestrado com o intuito de definir os critérios de classificação e participação nas competições nacionais.

De acordo com o presidente da FPF, o evento teria sido convocado após dois filiados interpelarem a entidade a respeito da fase final do Parazão. Entre os temas mais sensíveis está a distribuição das vagas destinadas à disputa da Série D do Campeonato Brasileiro deste ano, cujo Pará possui dois lugares. Pelo critério inicial, os dois passaportes seriam dados ao campeão e vice do Parazão. Ao todo, o congresso teria a participação de oito equipes: Águia de Marabá, Bragantino, Caeté, Paysandu, Remo, Santa Rosa, São Francisco e Tuna Luso.

"Existe um filiado que tem uma interpretação a respeito das vagas na Série D de uma forma, enquanto outro filiado trouxe outra interpretação. Para prestigiar o debate, nós convocamos um congresso. Isso é absolutamente natural e faz parte do processo. Estamos com 35 competições ao ano, o que nos coloca como a segunda maior propositora de competições do país, atrás apenas do Rio de Janeiro. Esses problemas que acontecem são reflexos desse crescimento. Antes se faziam cinco competições e hoje são 35", explica o dirigente.

Havendo a impossibilidade dos vencedores do Parazão absorverem as vagas, caso estejam em outras divisões, as vagas seriam automaticamente transferidas para o campeão e vice da Copa Grão-Pará e não mais ao terceiro e quarto colocado no Campeonato Paraense, como nas edições anteriores.

Assim, Bragantino, Caeté, Santa Rosa e São Francisco entram na briga por uma vaga na quarta divisão, contrariando os interesses dos dois semifinalistas do estadual, em tese os "herdeiros" das vagas. Estes, por sua vez, seriam obrigados a entrar em uma nova competição para tentar a sorte. A expectativa é que o congresso seja realizado nos próximos dias, antes do início dos jogos da semifinal do Parazão.

Ainda nas palavras de Gluck Paul, o assunto será resolvido nos próximos dias. "Essa é a forma correta de fazer, convocar os clubes, conversar e, dentro do regulamento e estatuto, desenhar as situações que irão resolver a problemática apresentada".