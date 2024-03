Datas da semifinal do Parazão entre Remo e Tuna, no Mangueirão, estão definidas; confira

O Campeonato Paraense está na reta final. Agora, apenas quatro clubes seguem na briga pelo título estadual. Na semifinal, o Remo vai encarar a Tuna Luso, já o Paysandu enfrenta o atual campeão Águia de Marabá. As datas dos jogos da semi ainda não foram divulgadas oficialmente pela Federação Paraense de Futebol (FPF), contudo, de acordo com informações repassadas ao Núcleo de Esportes de OLiberal.com, a primeira partida entre o Leão Azul e a Águia do Souza deve ocorre na quinta-feira, 28 de março, no estádio Mangueirão.

O jogo de volta entre as equipes pode ocorrer no domingo, 31 de março, também no Mangueirão. Ainda segundo as informações, a decisão do Parazão será realizada nos dias 7 e 14 de abril. A FPF deve divulgar ainda nesta semana a tabela detalhada com todas as informações das partidas, tanto entre Remo e Tuna, quanto de Paysandu e Águia de Marabá.

VEJA MAIS

O diretor de futebol da Tuna, Éder Pisco, adiantou, em entrevista ao vivo para a Rádio Liberal + 98.9 FM, que os jogos de Remo e Tuna podem de fato ser no Mangueirão. Segundo ele, já houve uma reunião entre os dois clubes para alinhar as demandas, mas, destacou que ainda falta a confirmação da federação.

“Tivemos uma reunião com as partes envolvidas no jogo e houve uma orientação primária de que a intenção é que seja os dois jogos no Mangueirão, mas, claro, que estamos aguardando as condições e vamos sentar o mais breve possível com a Federação Paraense de Futebol (FPF) e com o Remo alinhar isso de forma mais concreta”, detalhou o dirigente cruzmaltino ao programa Liberal Mais Notícias desta segunda-feira (18).

Na primeira fase do Campeonato Paraense, a equipe azulina e o time tunante se enfrentaram. Em pleno Baenão, a Tuna venceu o Leão Azul por 3 a 2. O resultado, acabou com a invencibilidade do Remo naquele momento.

O time tunante é o mandante do jogo de ida. Já a partida de volta terá o mando de campo do Remo. Mesmo com os dois clubes tendo estádios que foram utilizados durante o Parazão, há um entendimento de que seria melhor que os jogos fossem transferidos para o Mangueirão.

Remo x Tuna Luso

Jogo 1: Quinta-feira, 28 de março - Mangueirão

Jogo 2: Domingo, 31 de março - Mangueirão

Final do Parazão

Jogo 1: Domingo, 7 de abril - a definir

Jogo 2: Domingo, 14 de abril - a definir