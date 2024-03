No centenário do clube, Santa Rosa enfrenta Remo, no Baenão, com uniforme listrado em azul e branco

O Santa Rosa vai enfrentar o Remo, neste domingo (10), no estádio Baenão, pelo jogo de ida das quartas de final do Parazão, com um uniforme diferente do utilizado nas últimas partidas. Em comemoração ao centenário do clube, comemorado nesta temporada, o Santinha vai usar uma vestimenta comemorativa, homenageando as cores originais do clube: o azul e branco. A informação foi obtida com exclusividade pelo Núcleo de Esportes de O Liberal.

Diante do Remo, o Santinha usará contra um uniforme composto por calções brancos e uma camisa listrada em branco e azul, na vertical, trazendo detalhes da cerâmica de Icoaraci, distrito de Belém onde o clube nasceu. Essa estamparia, inclusive, é destaque em toda comunicação adotada pelo clube ao longo desse centenário, incluindo o selo de 100 anos.

“Esse é um ano de comemoração e tudo o que planejamos para o Santa Rosa, até o momento, está concretizado. Fizemos um projeto sólido e realista para o futebol. Além disso, optamos por usar esse uniforme, para homenagear a história, sem esquecer a referência para a criação do Santa Rosa, que é o que sempre queremos valorizar”, disse David Merabet, CEO do Macaco-Prego.

Em 2022, o Santa Rosa foi comprado por quatro sócios e iniciou um projeto de retorno à elite do futebol paraense. Passou dois anos disputando a Segunda Divisão do Parazão e conquistou o acesso em 2023, quando terminou o torneio em segundo lugar.

Parazão

Santa Rosa e Remo se enfrentam pela primeira vez no Parazão 2024 neste domingo (10), pelas quartas de final. Na primeira fase, o Santinha se classificou em sexto lugar na classificação geral, enquanto o Leão terminou na terceira colocação. As equipes voltam a se enfrentar, no jogo de volta, no sábado (16), novamente no Baenão.