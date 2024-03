Ex-presidente do Papão diz que 'Santa Rosa vai para ganhar' do Remo e espera jogo de 'paz e amor'

O Santa Rosa vai em busca de um resultado histórico para o clube no próximo domingo (10) diante do Remo, nas quartas de finais do Campeonato Paraense. Santinha vai mandar seu jogo nesta fase da competição no Baenão. Assim, as duas partidas, de ida e volta, serão realizadas no estádio do time azulino. Por meio de um vídeo publicado nas redes sociais, vestido de sheik, o dirigente da equipe, Luiz Omar Pinheiro, explicou a decisão.

"Os dois jogos serão no Baenão por decisão das diretorias. Eu quero dizer que para nós é indiferente jogar no Baenão, no Mangueirão ou em qualquer outro estádio, porque nós temos um objetivo: chegar entre os quatro primeiros colocados do Campeonato Paraense para brigar por vaga na Copa do Brasil e Série D", declarou Luiz Omar.

Luiz Omar já foi presidente do Paysandu antes de assumir o Santa Rosa e sabe bem como é enfrentar o Leão Azul em casa. Ainda no vídeo, o dirigente reconheceu que o time tem uma missão difícil, mas, pontuou que o adversário não é Impossível e que o Santinha vai em busca da vitória.

"Não chegamos aqui por casualidade. Chegamos aqui por conta do trabalho e planejamento. Então, precisamos passar mais esse obstáculo. É um obstáculo difícil, que é o clube do Remo, dentro do seu estádio, diante da sua imensa torcida, mas não é bicho de sete cabeça. Para mim que estou acostumado a jogar, joguei várias vezes como presidente do Paysandu e do Carajás, agora, com todo respeito a essa camisa de peso do Remo, domingo o Santa Rosa vai para ganhar o jogo, para carimbar o passaporte rumo às semifinais do campeonato paraense. A gente se ver no Baenão com paz, amor e tranquilidade", completou o Luiz Omar.

O Santa Rosa busca um resultado histórico para o time, que seria chegar às semifinais do Parazão. Nos últimos anos, o clube tem passado por uma reformulação e conseguiu voltar a elite do futebol paraense este ano. O Santinha não participava da primeira divisão do Campeonato Paraense desde 2012.

O jogo entre o Santa Rosa e o Remo ocorre no próximo domingo (10), às 16h30. A partida terá cobertura completa em OLiberal.com.