FPF divulga tabela detalhada dos confrontos da segunda fase do Parazão

A Federação Paraense de Futebol tornou pública na noite desta terça-feira (5), a tabela detalhada dos jogos que compõem a segunda fase do Campeonato Paraense. Serão quatro partidas entre os oito melhores classificados na fase anterior. A disputa será no formato de ida e volta, com a primeira rodada marcada para este final de semana, com três jogos no sábado (9) e um no domingo (10).

Confira:

Conforme a tabela, às 15h30 deste sábado, no estádio Diogão, em Bragança, Bragantino e Paysandu fazem o primeiro confronto. No mesmo horário, no estádio da Curuzu, Tuna Luso e São Francisco fazem o outro jogo da rodada, que encerra a partir das 18 horas, quando Águia de Marabá e Caeté duelam no estádio Zinho Oliveira. O quarto e último jogo de ida acontece no dia seguinte, com Remo e Santa Rosa, às 16 horas, direto do Baenão.

Após a primeira rodada, os times ganham uma semana de espaço para treinos e ajustes até o jogo decisivo, que começa no outro sábado (16). Remo e Santa Rosa entram em campo às 17 horas, novamente no Baenão. Já no domingo (17), a rodada começa pela manhã, com Tuna e São Francisco, a partir das 10 horas, no estádio do Souza. A tarde (17h) é a vez de Paysandu e Bragantino, que decidem a classificação na Curuzu.

Já a partida de volta entre Águia de Marabá e Caeté ainda não está definida. A partir desta fase, quatro clubes avançam para a semifinal, que ainda não tem datas definidas pela Federação Paraense de Futebol.