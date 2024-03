Reunião entre clubes e CBF apresenta novidades para o Brasileirão de 2024

Representantes dos 20 clubes participantes do Brasileirão 2024 juntamente com dirigentes da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) se reuniram nesta terça-feira (5), na sede da entidade, para deliberar sobre novidades na edição deste ano da competição.

Com a data de abertura marcada para o dia 13 de abril e o encerramento previsto para 8 de dezembro, o campeonato promete uma série de inovações para os fãs do futebol brasileiro.

Uma das mudanças mais significativas é a inclusão dos capitães dos clubes no Conselho Técnico pela primeira vez na história, promovendo uma maior participação dos jogadores no processo decisório da competição.

Homenagem

Outra novidade anunciada é a homenagem ao lendário Roberto Dinamite, maior artilheiro da história do Campeonato Brasileiro, com 190 gols. A partir desta edição, o troféu de maior goleador de cada temporada será nomeado em sua honra, perpetuando assim a memória do ícone do futebol nacional.

Além disso, os torcedores poderão contar com uma maior transparência nas decisões arbitrais revisadas pelo VAR. Os árbitros irão explicar suas decisões diretamente ao público durante os jogos, utilizando o microfone já presente em campo. A medida, aprovada pela FIFA e testada com sucesso na final da Supercopa Feminina 2024, visa aprimorar a comunicação e esclarecer dúvidas em tempo real.

Em consonância com as diretrizes internacionais, o Brasileirão será paralisado durante os períodos de Data FIFA pela segunda vez na história. Durante as partidas da Seleção Brasileira, não serão realizados jogos do campeonato, e os times terão um intervalo mínimo de 48 horas entre o fim do período de convocação e suas próximas partidas, garantindo assim uma maior integridade física e competitiva dos jogadores.

Por fim, uma mudança no regulamento de inscrições permitirá aos clubes a inclusão de até nove jogadores estrangeiros em seus elencos, um aumento em relação ao limite anterior de sete atletas. Essa medida visa fomentar a internacionalização do futebol brasileiro e promover uma maior diversidade nos times.