CBF define tabela básica do Brasileirão Série A de 2024; confira a primeira rodada

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou nesta quinta-feira (29) a tabela básica do Campeonato Brasileiro de 2024. O documento apresenta os embates de cada uma das 38 rodadas.

VEJA MAIS

O calendário estabelece que o Brasileirão terá início no fim de semana de 14 de abril, com previsão de encerramento em 8 de dezembro.

Apesar da intensa pressão dos clubes envolvidos no torneio, a CBF recusou o pedido de paralisação do Brasileirão durante a realização da Copa América. O evento internacional está programado para ocorrer entre 20 de junho e 14 de julho. O torneio nos Estados Unidos coincidirá com as rodadas 12ª a 18ª do Campeonato Brasileiro.

A primeira rodada do Brasileirão 2024 terá os seguintes jogos

- Internacional x Bahia

- Cruzeiro x Botafogo

- Vitória x Palmeiras

- Fluminense x Red Bull Bragantino

- Vasco x Grêmio

- Corinthians x Atlético-MG

- São Paulo x Fortaleza

- Athletico-PR x Cuiabá

- Atlético-GO x Flamengo

- Criciúma x Juventude