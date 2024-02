Rodrigo Caetano assume como diretor de seleções da CBF

Rodrigo Caetano é o novo diretor de seleções da CBF. O ex-executivo do Atlético-MG assinou nesta sexta-feira (16) o contrato com a entidade na sala do presidente Ednaldo Rodrigues e terá plenos poderes para comandar a reestruturação tanto na Seleção principal, com Dorival Júnior, quanto nas seleções de base. Ele assume o cargo que estava vago desde a saída de Juninho Paulista, ao término da Copa do Mundo do Catar, em dezembro de 2022.

"Rodrigo terá autonomia total nas modificações necessárias para a seleção brasileira continuar sendo uma Seleção vencedora, forte e identificada com os torcedores", afirmou o presidente Ednaldo.

O profissional chega à Seleção Brasileira após bastante rodagem nas principais equipes do país. Ele também vai reencontrar Dorival Júnior, técnico com quem trabalhou no Vasco (2009) e no Fluminense (2013).

"Primeiro, os agradecimentos obrigatórios, a confiança do presidente Ednaldo por esse convite, o maior desafio da minha carreira pelo tamanho da instituição e da responsabilidade, da expectativa neste trabalho. Me sinto muito honrado pela escolha. Você ser chamado para a Seleção é uma convocação, e é assim como me sinto", iniciou Rodrigo, que em seguida completou.

"Agradeço muito também ao Dorival, tivemos a oportunidade de trabalhar juntos em dois grandes clubes e vamos retomar essa parceria. É importante essa confiança depositada no nosso trabalho. Um agradecimento especial ao Galo por ter sido meu último trabalho e, obviamente, credenciou para estar aqui hoje. A todos os clubes por onde passei que ajudaram na minha formação", complementou.

Da base do Grêmio à direção da Seleção Brasileira

Rodrigo Caetano, natural de Santo Antônio da Patrulha (RS), iniciou sua trajetória no futebol como jogador nas categorias de base do Grêmio. Sem grande destaque, encerrou a carreira cedo e se dedicou à administração de empresas, graduando-se pela PUCRS e pós-graduando-se em gestão empresarial pela FGV.

Em 2005, iniciou sua carreira como gerente de futebol do Grêmio, onde conquistou o Campeonato Gaúcho em 2007. Passou por Vasco (2009-2011), Fluminense (2012-2013), Flamengo (2015-2018) e Internacional (2018-2020), acumulando títulos importantes como a Copa do Brasil (2011), Campeonato Brasileiro (2012) e Copa Libertadores (2019).

Reconhecido como um dos principais executivos de futebol do Brasil, Caetano se destaca pela capacidade de planejamento estratégico, identificação de talentos, negociações inteligentes e gestão eficiente de recursos. Prioriza a valorização da base, a análise de dados e a construção de elencos equilibrados.

Desafios na CBF

Atuando como diretor de seleções da CBF desde janeiro de 2023, Caetano tem como principal desafio a reformulação da seleção brasileira masculina após a Copa do Mundo de 2022. Entre suas metas estão:

- Renovar a equipe com jogadores jovens e promissores.

- Implementar um estilo de jogo moderno e eficiente.

- Criar um ambiente positivo e coeso na seleção.

- Reconquistar a confiança da torcida e o protagonismo do Brasil no cenário internacional.

Experiência e perfil

A experiência de Caetano na gestão de clubes de diferentes portes, sua visão estratégica e seu perfil inovador o credenciam como um nome promissor para liderar a seleção brasileira em busca de novos títulos e glórias.

Títulos de destaque:

- Campeonato Gaúcho: 2007 (Grêmio)

- Campeonato Brasileiro Série B: 2009 (Vasco)

- Copa do Brasil: 2011 (Vasco)

- Taça Guanabara: 2012 (Fluminense)

- Campeonato Carioca: 2012 (Fluminense)

- Campeonato Brasileiro: 2012 (Fluminense)

- Campeonato Carioca: 2017 (Flamengo)

- Copa Libertadores: 2019 (Flamengo)

- Campeonato Brasileiro: 2021 (Atlético-MG)

Clubes:

- Grêmio (2005-2008)

- Vasco (2009-2011, 2014)

- Fluminense (2012-2013)

- Flamengo (2015-2018)

- Internacional (2018-2021)

- Atlético-MG (2021-2023)

- Seleção Brasileira (2024-)