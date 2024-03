Remo pega o Santa Rosa no Baenão pelas quartas do Parazão buscando sacramentar a paz no Baenão

O Remo entra em campo na tarde deste domingo (10), às 16h30, no Baenão, para enfrentar o Santa Rosa, pela partida de ida das quartas de final do Campeonato Paraense. O mando de campo é do Santa Rosa que, através de um acordo com a diretoria do clube azulino, optou por mandar seu jogo no Estádio Evandro Almeida. Para este jogo, o Remo tenta espantar de vez as cobranças do torcedor, que está mais amena após a vitória e a classificação no meio de semana diante do Trem-AP, pelas oitavas de final da Copa Verde.

A equipe do Remo chega para enfrentar o Santinha com a pressão de todo o investimento feito pelo clube nesta temporada. Em uma semana em que teve derrota no Parazão para o Bragantino, chegada do técnico paraguaio Gustavo Morínigo e saídas dos meio-campistas Camilo e Daniel, o elenco azulino busca a paz em um Baenão ávido por uma boa apresentação do time.

Paraguaio Gustavo Morínigo comandará o Remo pela segunda vez no ano (Samara Miranda / Ascom Remo)

Problemas

Para no jogo o técnico Gustavo Morínigo terá alguns problemas para escalar a equipe. O comandante aguarda um posicionamento do Departamento Médico azulino, para saber as situações do zagueiro Ícaro e do meia-atacante Marco Antônio, principal destaque do time na temporada. Os dois jogadores são titulares na equipe e deixaram o time na última partida contundidos, ainda no primeiro tempo e devem desfalcar a equipe diante do Macaco-Prego. O técnico azulino possui o atacante Echaporã, para a posição de Marco Antônio. Já para o lugar do zagueiro Pícaro, Gustavo Morínigo poderá contar com Reniê.

Marco Antônio deve desfalcar o Remo (Samara Miranda / Remo)

Mais machucados

O clube ainda possui mais quatro atletas no Departamento Médico e que dificilmente estarão à disposição do técnico paraguaio para este confronto contra o Santinha. Nathan com uma lesão no adutor esquerdo, o lateral Vidal com dores musculares, o meio-campista Matheus Anjos que realiza reequilíbrio muscular e o atacante Ytalo, que está em fase de transição.

Ingressos

Ribamar

No último jogo do Remo no Baenão, o atacante Ribamar marcou seu primeiro gol com a camisa do Leão e, o jogador foi um dos destaques na vitória remista. Ribamar assumiu a titularidade na equipe desde o comando de Ricardo Catalá, após contusão de Ytalo. O atleta ganhou confiança e vem realizando um treinamento específico de cabeceio com o ex-jogador e ídolo do clube, Agnaldo de Jesus, que atualmente é coordenador técnico de futebol.

Santa Rosa

Pelo lado do Santa Rosa a expectativa é desbancar o favoritismo do Remo. A equipe de Icoaraci conquistou uma classificação histórica, no seu retorno à elite do Campeonato Paraense após 13 anos. O clube que tem como um dos seus donos o ex-presidente do Paysandu, Luiz Omar Pinheiro, ficou na 6ª colocação na primeira fase e quer surpreender o Leão dentro do Baenão.

Olho neles

Um dos destaques da equipe na temporada é o atacante Flávio, ex-Paysandu. O jogador marcou gols decisivos para o Macaco-Prego no Parazão e é uma das armas da equipe diante do Remo. Outra peça fundamental na equipe é o goleiro Cláudio Victor, que foi importante na caminhada do Santinha até aqui. O técnico Netão, ex-Remo, retorna ao Baenão, lugar onde esteve por mais de três décadas. O comandante terá o retorno de Cabecinha ao time, já que o atleta cumpriu suspensão na última partida do Santa.

Netão treinou o Remo em 2018 e 2019 e possui serviçõs prestados no futsal azulino (Silvio Garrido / Santa Rosa)

FICHA TÉCNICA

Local: Estádio Baenão – Belém (PA)

Data: 10.03.2024

Horário: 16h30

Árbitro: Djonaltan Costa de Araújo

Auxiliares: Hélcio Araújo Neves e Carlos Eduardo Galeno Benevides

Santa Rosa: Cláudio Victor; Anderson Luz, Diego Macedo, Diego Fracaralli e Cabecinha; Alysson, Yure, Cristian Moura e Pedro Sena, Sorriso e Flávio. Técnico: Netão.

Remo: Marcelo Rangel; Thalys, Ligger, Ícaro (Reniê) e Raimar; Henrique, Jaderson e Pavani, Felipinho, Marco Antônio (Echaporã) e Ribamar. Técnico: Gustavo Morínigo.