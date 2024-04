Copa Grão-Pará: FPF divulga data da final entre Tuna Luso e São Francisco; veja

A Copa Grão-Pará será decidida entre Tuna Luso e São Francisco. O confronto vale, além do título, uma vaga para a Copa do Brasil 2025. A Federação Paraense de Futebol (FPF) divulgou no último domingo (7), que o jogo da final ocorre na próxima quinta-feira (11), no estádio Mangueirão, às 20h.

Os times finalistas são remanescentes do Campeonato Paraense. O São Francisco, eliminado nas quartas de final do Parazão, enfrentou o Bragantino em Castanhal e venceu por 6 a 4 na rodada inicial. Na semi, o Leão Santareno passou pelo Águia de Marabá, com uma vitória de 1 a 0.

Já a Tuna Luso caiu na semifinal do Parazão diante do Remo, e enfrentou o Santa Rosa na Copa Grão-Pará. Águia do Souza venceu o duelo por 1 a 0 e se garantiu na final do torneio regional.

Assim como foi durante toda a competição, que segue o formato de jogos únicos, a final também será com apenas uma partida. O torneio contou com quatro clubes na rodada inicial: São Francisco, Santa Rosa, Caeté e Bragantino.

Agora, Tuna Luso e São Francisco decidem o campeão do torneio. O campeão da Grão-Pará, além da vaga na Copa do Brasil, ainda vai garantir a cota da competição nacional, que deve ultrapassar os R$ 780 mil na próxima temporada.