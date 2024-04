Tuna e São Francisco decidem final da Copa Grão-Pará em busca de vaga na Copa do Brasil 2025

Está chegando ao fim a disputa da Copa Grão-Pará 2024, com Tuna Luso e São Francisco decidindo quem leva para casa a taça da competição, nesta quinta-feira (11), a partir das 20h, no Estádio do Mangueirão, em Belém. A disputa garante ao vencedor uma vaga na Copa do Brasil 2025.

A Tuna Luso, eliminada na semifinal do Parazão diante do Remo, chegou para a Copa Grão-Pará já na semifinal, e enfrentou o Santa Rosa. A Águia do Souza venceu o duelo por 1 a 0 e se garantiu na final do torneio regional.

O clube do Souza já é experiente na Copa do Brasil e, caso consiga a vaga, espera reconquistar o destaque na competição nacional, disputada pela última vez em 2023. Seu melhor desempenho foi em 2022, quando chegou à segunda fase da competição, que segue formato mata-mata.

Já o São Francisco, eliminado nas quartas de final do Parazão, enfrentou o Bragantino em Castanhal e venceu por 6 a 4 na rodada inicial. Na semi, o Leão Santareno passou pelo Águia de Marabá, com uma vitória de 1 a 0.

A equipe agora espera derrotar a Tuna, seu algoz no Paraense, para conquistar a vaga na Copa do Brasil, disputada pela equipe uma única vez, em 2017.

A Copa Grão-Pará é disputada em jogos únicos, em formato “mata-mata”, e em caso de empate a partida pode ser decidida nos pênaltis. O grande vencedor, além de garantir uma vaga na Copa do Brasil 2025, conquista também uma cota mínima de participação no torneio, valor que se aproxima de R$ 800 mil.

Ficha técnica

Copa Grão-Pará - final

Tuna Luso x São Francisco

Data: quinta-feira (11)

Hora: 20h

Local: Estádio do Mangueirão, em Belém

Tuna Luso: Iago Hass, Pedro Henrique, Dedé, Marlon, Renan, Wesley, Jayme, T. Bagagem, Leandro Cearense, Germano e G. Furtado.

Técnico: Júlio Cesar Nunes.

São Francisco: Gustavo Chaves, Ramonzinho, Bruno Costa, Renan, Negueba, Camilo, Darlison PH, Diego Borges, John Kennedy, Emerson e Edgo.

Técnico: Samuel Cândido.