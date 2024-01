Campeão com Remo e Paysandu, atacante Leandro Cearense fecha com a Tuna para a disputa do Parazão

A Tuna Luso estreia no Parazão 2024 no próximo sábado (20), contra o Águia, em Marabá (PA) e segue contratando. A Lusa assinou com o atacante Leandro Cearense na noite de ontem (16) e o jogador falou com a equipe de O Liberal sobre a expectativa de vestir o manto cruzmaltino no Parazão, jogando nos três grandes da capital paraense.

Com 38 anos e rodagem por vários clubes do Brasil, Leandro Cearense “completou” o trio da capital, que é vestir as camisas do Remo, Paysandu e Tuna Luso Brasileira. O jogador disse estar feliz com o acerto e já está em Belém para ajudar a Lusa na campanha do Parazão.

“A expectativa é a melhor possível. O elenco vem trabalhando forte, cheguei ontem a Belém, tive uma conversa com o treinador e o objetivo é colocar a Tuna na Série D e Copa do Brasil e buscar o título paraense. Estou muito feliz em vestir a camisa da Tuna. Um primo meu sempre me cobrava, falando: ‘só falta a Tuna’, por eu ter tido passagens pelo Remo e Paysandu. Fui campeão paraense pelos dois clubes e, agora vou trabalhar muito, junto com os meus companheiros, para conseguir o Parazão pela Tuna, isso seria fechar com chave de ouro”, falou.

Leandro Cearense teve passagens pelos rivais Remo e Paysandu, conquistando os Parazões de 2024 pelo Leão e 2016 e 17 pelo Papão. Com o Paysandu o jogador também conquistou uma Copa Verde da temporada 2016. O último clube do atacante que é natural de Castanhal, foi o Santos (PA), onde jogou a Segundinha do Campeonato Paraense, realizando quatro partidas e marcando um gol.

O atacante teve passagens por vários clubes do Pará, como Vila Rica, Cametá, Abaeté, Santa Cruz de Cuiarana, Castanhal, Bragantino, além de Capitão Poço, Caeté, além de ter defendido clubes fora do Estado, como Vila Nova-GO, Cuiabá-MT, Nacional-AM, Fortaleza-CE, Água Santa-SP, ABC-RN, além do Novo Hamburgo-RS, ASA-AL, Moto Club-MA, Icasa-CE e Trem-AP.