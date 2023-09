Jogos de Paris 2024: Belém recebe pré-olímpico de Basquete Feminino; saiba mais

Belém foi oficialmente designada como a sede de um dos quatro pré-olímpicos de basquete feminino que acontecerão no Brasil no primeiro semestre de 2024. O anúncio foi feito pelo governador do estado, Helder Barbalho, confirmando um evento esportivo de grande importância para a região.

As partidas terão lugar na Arena Guilherme Paraense, popularmente conhecida como a Mangueirinho, parte integrante do complexo do Mangueirão. Este espaço esportivo já se tornou famoso recentemente ao receber a seleção brasileira de futebol masculino em jogos cruciais no início do mês.

Helder Barbalho expressou entusiasmo pela oportunidade de mostrar Belém, o Pará e a Amazônia ao mundo, destacando também a aspiração de elevar o basquete feminino a um novo patamar. "Estaremos todos juntos para mostrar Belém, para mostrar o Pará, a Amazônia e, acima de tudo, para colocar as nossas atletas, o basquete feminino lá nas alturas", afirmou o governador.

Inicialmente, o Rio de Janeiro foi considerado como uma possível sede, mas de acordo com a Confederação Brasileira de Basquete (CBB), Belém apresentou a candidatura mais sólida e ofereceu as melhores condições de acordo com os requisitos estabelecidos.

O torneio pré-olímpico para os Jogos de Paris contará com a participação de 12 seleções, com a França e os Estados Unidos já garantidos devido à sua posição de anfitriãs e campeãs mundiais em título, respectivamente. Além de Belém, as outras sedes serão na Bélgica, Hungria e China.

Cada uma das sedes receberá quatro seleções, incluindo os Estados Unidos e a França, que jogarão mesmo já estando classificados. O sistema de competição garantirá que os três melhores times de cada grupo assegurem uma vaga para os Jogos Olímpicos de Paris. No caso dos grupos que já possuem as seleções garantidas, avançarão as duas melhores colocadas.

O sorteio para definir os grupos ainda está pendente e está programado para acontecer no final de novembro ou início de dezembro, já que algumas seleções que irão participar do torneio ainda precisam ser determinadas. Cada sede será considerada cabeça de chave, e está estabelecido que os Estados Unidos e a França não podem ficar no mesmo grupo, assegurando assim uma competição equilibrada.