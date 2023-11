Colégio Santa Catarina é vice-campeão de basquete escolar nos Jogos Escolares Brasileiros

Entre os dias 28 de outubro e 2 de novembro, a delegação do colégio Santa Catarina participou dos Jogos Escolares Brasileiros, promovido pela Confederação Brasileira de Desporto Escolar, no qual sagrou-se vice-campeã na modalidade basquete escolar. O selecionado fez uma campanha louvável, com cinco vitórias e apenas uma derrota, justamente na final, para o Colégio Amorim, de São Paulo, pelo placar de 107 x 69.

A equipe vencedora terá a missão de representar o Brasil no Sul-Americano Escola, no Chile. Este foi o melhor resultado obtido pelo colégio nos últimos 15 anos.