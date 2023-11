Após se despedir do Remo, meia é anunciado oficialmente por clube da Série B

O meia Rodriguinho, ex-Remo, de 36 anos, foi apresentado oficialmente no Operário-PR, seu novo clube. A equipe paranaense fechou com o jogador para a temporada 2024, após o acesso à Série B neste ano.

“Bem-vindo ao maior do interior, Rodriguinho! O meia-atacante chega para disputar o Campeonato Paranaense, a Copa do Brasil e a Série B pelo Fantasma em 2024”, publicou o perfil oficial do fantasma no X.

Rodriguinho se despediu do Remo na semana passada, desejou boa sorte ao Time de Periçá na busca pelo acesso em 2024 e afirmou que o Remo é o clube que aprendeu amar. O jogador teve duas passagens pelo Leão Azul, a primeira em 2018 e a última neste ano. Ao todo o meia esteve em campo com a camisa azulina em 49 partidas e marcou cinco gols.

O meia iniciou a carreira no Atlético-MG, passou pelo Tupi-MG, Gama-DF, CRB-AL e Santa Helena-GO. O jogador atuou na Coreia do Sul, defendendo o Daegu me por mais de uma década jogou nos Emirados Árabes Unidos.