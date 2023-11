Olha quem voltou! Fábio Bentes vence nova disputa e é aclamado presidente do Condel do Remo

O ex-presidente e conselheiro do Clube do Remo, Fábio Bentes, foi eleito em votação maciça na noite desta segunda-feira (20) o novo presidente do Conselho Deliberativo, o Condel azulino. Com ampla maioria de votos, Bentes será, pelos próximos três anos, responsável por acompanhar as ações do Conselho Diretor, conforme as diretrizes do estatuto do clube.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo.

Além dele, concorreram ao cargo Ricardo Ribeiro e Cássio Maciel. Após a contagem dos votos, foi decretada a vitória de Bentes com 60 votos, seguido por Ricardo, com 43, e Maciel, com 15 votos. Assim, o dirigente consegue uma dupla vitória na política azulina, ao conseguir eleger o seu sucessor na presidência do Codir, Antônio Carlos Teixeira, o Tonhão.

A eleição que conduziu Bentes ao cargo foi formada pelos votos dos 100 conselheiros eleitos no último dia 12, além de 10 grande-beneméritos e 30 beneméritos. Todo o processo eleitoral transcorreu na sede social do clube, no bairro de Nazaré. Fábio Bentes tem 41 anos e encerrou, no último dia 12 de novembro, o segundo mandato à frente do Conselho Diretor do clube, totalizando cinco anos no cargo. Ai sair, concorreu ao Condel e foi o mais votado.

SAIBA MAIS



Agora, Bentes inicia nova jornada no clube, desta vez no órgão fiscalizador, que tem, entre outras atribuições, as seguintes:

I - Respeitar e fazer respeitar as disposições do presente Estatuto podendo determinar a forma de sua aplicação e interpretação, bem como resolver os casos omissos, editando normas e resoluções, exceto quando por lei tal competência for atribuída à Assembleia Geral;



II- Criar, fixar ou alterar joias, valores de títulos, contribuições, mensalidades, taxas e demais obrigações aos associados;



III- Discutir, emendar e votar o orçamento proposto pelo CODIR, na forma prevista neste estatuto;



IV- Deliberar sobre as representações do Conselho Fiscal com referência a erros e irregularidades verificados na administração do clube, aplicando as sanções estatutárias;



V- Aprovar e fiscalizar o cumprimento do Planejamento Estratégico proposto pelo CODIR;