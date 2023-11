Remo pode arrecadar R$ 7,5 milhões ainda no primeiro semestre de 2024, afirma vice-presidente

O Remo pode ter, já no primeiro semestre de 2024, R$ 7,5 milhões em cotas. Segundo o vice-presidente do clube, Milton Campos, o Leão pode aumentar consideravelmente as receitas em relação à temporada de 2023. Isso deve ocorrer pela renovação de contratos firmados ainda na "gestão Fábio Bentes", assim como o reajuste de premiações em torneios.

Em entrevista ao Pitomba Podcast, o vice azulino detalhou as fontes de receita azulinas no primeiro semestre de 2024. Segundo ele, em relação às cotas de participação, o clube deve receber aproximadamente R$ 2 milhões do Banpará e da Funtelpa pelos direitos de transmissão do Parazão. Além disso, estão previstos no caixa azulino cerca de R$ 1 milhão pela participação na primeira fase da Copa do Brasil e R$ 1,5 milhão pela Série C.

Em relação à renovação de contratos, o Remo pode arrecadar cerca de R$ 3 milhões em "luvas" na próxima temporada. No final deste ano vencem dois acordos importantes para o clube: o da fornecedora de material esportivo e o da empresa que organiza a venda de ingressos. Caso o Leão decida renovar os vínculos, os novos acordos devem oferecer, somente neste ano, R$ 1,5 milhão cada à equipe azulina.

Veja as fontes de receita do Leão no primeiro semestre:

Funtelpa e Banpará (Parazão): R$ 2 milhões

Copa do Brasil: aprox. R$ 1 milhão

Cota Banpará (Série C): aprox. R$ 1,5 milhão

Renovação Volt: entre R$ 1 milhão e R$ 1,5 milhão

Venda de ingressos: entre R$ 1 milhão e R$ 1,5 milhão

Total: aprox. R$ 7 milhões no primeiro semestre

De acordo com Milton Campos, a receita azulina ainda pode ser maior. Tudo, no entanto, depende de receitas variáveis, que serão determinadas no decorrer de 2024.

"No segundo semestre ainda poderemos ter premiações da Série C, caso a gente avance de fase. O mesmo fato pode ocorrer em caso de classificação às próximas fases da Copa do Brasil. Vamos contar também com as receitas de bilheteria, que sempre são fundamentais para o clube, mas variam conforme a procura dos torcedores", explicou.

Temporada lucrativa, mas de insucessos

Em 2023, o Leão faturou mais de R$ 10,8 milhões, segundo levantamento do Núcleo de Esportes de O Liberal. Os valores correspondem a receitas de premiação, bilheteria e naming rights.

Apesar do valor registrado chamar a atenção, a arrecadação remista ainda pode ter sido muito maior. O levantamento não contabilizou valores obtidos por meio do plano de sócio-torcedor, venda de títulos (remido e proprietário) e patrocínios, que estampam as campanhas publicitárias do clube e as camisas de jogo. As quantias referentes a essas fontes de renda não estão disponibilizadas no site do Leão.

Apesar do montante, o Remo não conseguiu montar um time competitivo. O Leão terminará o ano de 2023 sem títulos - algo que não ocorre há três temporadas - colecionando o vice-campeonato paraense, além de eliminações na Copa do Brasil e Copa Verde. O clube, também, teve campanha medíocre na Série C do Brasileirão, brigando contra o rebaixamento até a penúltima rodada.