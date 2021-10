Remo teve aumento de 30% nas vendas de camisas oficiais em dias de jogos, afirma diretor da Volt

O Remo já realizou três partidas com público, após a liberação do Governo do Estado e da Prefeitura, mesmo com o Leão tendo prejuízo com a bilheteria, o Remo teve lucro com as vendas de material esportivo na Loja Rei da Amazônia, que fica nas dependências do Baenão. O aumento na arrecadação azulina foi de 30%. A informação foi repassada pelo sócio-diretor da Volt, Fernando Kleimmann.

“Com a estrutura que montamos, conseguimos receber os torcedores com toda a segurança necessária e respeitando os protocolos sanitários. A loja está funcionando a todo vapor quando temos jogo no Baenão e, neste momento, está sendo uma fonte de receita importante para a agremiação”, disse, Kleimmann.

Com as camisas azulinas da temporada 2021, que são fabricadas com garrafas pet, já foram recicladas mais de 200 mil garrafas para a produção das peças, com o tecido chamado TrueLife ECO e o uniforme tradicional azul marinho lidera as vendas.

“Desde o lançamento, já conseguimos reciclar mais de 200 mil garrafas. As peças produzidas com esse material não perdem em qualidade em relação aos produtos que já conhecemos. A camisa 1 é o nosso produto mais vendido, mas o torcedor pode conferir uma linha completa para todos os públicos, com variedade para mulheres e crianças ”, falou.

Na partida da última terça-feira (19), contra o Galvez-AC, pela Copa Verde, cada torcedor que doasse cinco garrafas pet ganharia 50% de desconto para assistir à partida. Com o montante arrecadado na ação, seria possível produzir mais de 250 camisas oficiais, de acordo com dados repassados pela Volt.