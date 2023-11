Após 3 temporadas e dois títulos no Remo, Uchôa não fica no Leão e se despede: 'queria o acesso'

Após três temporadas defendendo o Remo, o volante Anderson Uchôa não vestirá a camisa do leão em 2024. O jogador se despediu do Remo em seu perfil no Instagram e agradeceu torcedores, funcionários e companheiros de time.

“Chegou ao fim meu último capítulo como jogador do Remo. Me despeço de mais uma etapa da minha vida para enfrentar novos desafios. Com essa camisa foram mais de dois anos e meio, 11 jogos, seis gols e os títulos da Copa Verde 2021 e do Paraense em 2022. Gostaria muito de ter conquistado o acesso. Agradeço à torcida que sempre me apoiou, aos funcionários e aos meus companheiros. Estarei sempre na torcida para que o Remo alcance seus objetivos. Obrigado, Clube do Remo”, escreveu.

O jogador é natural de Aracaju (SE) e iniciou a carreira no Cruzeiro-MG. Teve passagens pelo Vila Nova-MG, Ipatinga-MG, além de Avaí-SC, Criciúma-SC, Bragantino-SP e Paraná-PR. Atuou também no Fortaleza-CE e Ferroviária-SP. Uchôa chegou a Belém para defender o Paysandu em 2019 e permaneceu no clube alviceleste até 2020, onde conquistou o título do Campeonato Paraense daquele ano. Já em 2021, com o acesso do Remo à Série B, a diretoria azulina fechou com o atleta, que “atravessou” a Avenida Almirante Barroso para jogar no Leão.

A última temporada de Anderson Uchôa com a camisa do Remo foi sem títulos, sem gols e sem o tão sonhado acesso à Série B do campeonato Brasileiro. Foram 31 partidas, sendo 30 delas como titular e exerceu o papel de liderança nos elencos do Remo durantes os três últimos anos.