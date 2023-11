Com chegada de Catalá, diretoria do Remo discute permanência de Muriqui para a temporada 2024

O técnico Ricardo Catalá desembarcou em Belém nesta semana e já iniciou conversas com a diretoria do Remo para a contratação de atletas, para a montagem do elenco azulino de 2024. Uma das pautas entre diretoria e Catalá é a renovação de contrato com o atacante Muriqui. O jogador mostrou interesse de continuar no clube para a próxima temporada e, as negociações iniciaram. A informação foi confirmada por uma fonte ao O Liberal.

Murqui, de 37 anos, atuou na temporada 2023 pelo Remo e terminou o ano com 12 gols em 32 jogos, porém, parte da torcida azulina, critica a permanência do atleta por conta da idade. As tratativas iniciaram entre clube e atleta, porém existe a possibilidade do atacante encerrar a carreira e deixou claro isso em entrevista ao O Liberal, que, caso não renove com o Remo, a intenção é fechar o ciclo dentro de campo, porém, a expectativa é que ele permaneça no Leão Azul, já que Muriqui possui um papel de liderança e a conquistou a confiança dos dirigentes azulinos e também do técnico Ricardo Catalá.

Muriqui foi peça importente no Remo na temporada 2023 (Thiago Gomes / O Liberal)

Atacante de ofício e que joga nas duas extremidades do campo, Muriqui desempenhou aparte dos 32 jogos no Clube do Remo atuando for ada sua posição, na função de meia, principalmente com a saída de Pablo Roberto e com as dificuldades do Remo de contratação de atletas para o restante da temporada.

Natural do Rio de Janeiro (RJ), Muriqui teve a carreira pautada praticamente fora do Brasil, atuando 10 temporadas na China, além de ter passagem pelo futebol do japonês e também do Catar. No Brasil atuou pelo Madureira-RJ, Vasco da Gama-RJ, Paysandu, Iraty-PR, Vitória-BA, Ituano-SP e Atlético-MG. Antes de acertar com o Remo, o atacante defendeu o Avaí-SC, na Série A do Brasileiro 2022, temporada que fechou com 37 partidas e oito gols marcados.