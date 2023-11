Em meio à montagem do elenco para 2024, Paysandu desmente negociação com Muriqui e mais dois

Nos últimos dias uma informação polêmica vem tomando conta dos noticiários esportivos que gravitam em torno de Clube do Remo e Paysandu. De acordo com o radialista Calos Magno, o Paysandu estaria negociando com três reforços para 2024, entre eles o atacante Muriqui, ex-jogador do clube e atual Clube do Remo.

Conforme divulgado, Muriqui estaria costurando um contrato de três meses, tempo de disputa do Campeonato Paraense. Em caso de bom proveito, o contrato poderia ser prolongado. Muriqui tem 37 anos e defendeu o Paysandu em 2006, durante a disputa da Série B, quando tinha apenas 20 anos de idade. Naquele ano o atacante disputou 12 partidas e marcou um único gol, ao contrário da atual temporada pelo Leão Azul esteve em campo por 32 vezes, assinando 12 gols.

Além dele, estariam na mira do bicola os meias Matheus Bianqui, de 25 anos, com passagem recente pelo Coritiba, e Chico Kim, de 32 anos, que até alguns dias atrás defendeu o Mirassol.

A boataria, no entanto, quando levada até a direção do clube tomou o rumo contrário. De acordo com a assessoria de comunicação bicolor, nenhum dos três nomes fazem parte do hall de interesse do Paysandu para a temporada de 2024. Em nota, a ascom disse que o clube "não costuma comentar especulações, mas nenhum dos nomes procede".