Remo vence Craques do Futuro e se mantém na liderança do grupo D do Parazão sub-20

O Clube do Remo segue fazendo uma campanha bastante regular no Campeonato Paraense da categoria sub-20. Na manhã desta quinta-feira (23), a garotada remista enfrentou e venceu a equipe do Craques do Futuro pelo placar de 6 a 1, em partida disputada no CT do clube, no distrito de Outeiro. Com a vitória, o time chega aos 22 pontos em nove jogos disputados, e lidera o grupo D, faltando uma rodada para o fim da primeira fase.

Em favor do time azulino marcaram Felipinho, Matheus Grecco, Mithia, Kadu, Kanu e Pedro Victor. Na avaliação do técnico Eivaldo Junior, o elenco mostrou garra em campo após alguns momentos de instabilidade, que permitiram ao adversário deixar sua marca na meta remista. "Não fizemos um primeiro tempo bom, a gente reconheceu isso no vestiário e graças a Deus conseguimos virar a chave na etapa complementar. Conseguimos colocar a bola no chão, devagarinho, e assim conseguimos alcançar a vitória", avalia.

A elasticidade do placar foi alvo da admiração de Eivaldo, que reiterou a qualidade do elenco e disse esperar dar mais uniformidade a ele. "A gente tem um grupo muito qualificado. Temos atletas que ainda nem foram relacionados. No próximo jogo vamos tentar fazer mais um rodízio, misturar mais esse plantel. E a gente espera que, durante o decorrer do campeonato, a gente consiga tudo aquilo que planejamos para a nossa temporada", reforça.

Após essa fase, os três primeiros colocados nos cinco grupos da competição avançam para as oitavas de final, onde os jogos serão formatados através de cruzamento olímpico, onde os oito primeiros colocados enfrentam os oito últimos em jogo único, e assim avançam rumo às quartas, até a decisão do título.