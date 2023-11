Remo vence Maracanã pelo Parazão Sub-20 e mantém liderança do grupo D

Pela 10° rodada do Parazão Sub-20, o Clube do Remo venceu o Maracanã por 1 a 0 nesta segunda-feira (20), em partida realizada no Centro Esportivo da Juventude. Felipinho marcou o gol solitário do Leão Azul que manteve a equipe na liderança do grupo D com 19 pontos.

O técnico da equipe Sub-20 do Remo, Eivaldo Júnior, comemorou a segunda vitória consecutiva do clube azulino na competição. “Não tem mais jogo fácil. Todas as equipes querem vencer o Remo. O time se comportou muito bem, principalmente no segundo tempo, e fomos merecedores da vitória”, afirmou o treinador após a partida.

O Remo encara o Craques do Futuro na próxima quinta-feira (23) pela 11° primeira rodada do Campeonato Paraense Sub-20, buscando se isolar na liderança da chave. Na mesma data, o Maracanã, terceiro colocado do grupo D com 11 pontos, enfrenta o Paraense no Centro Treinamento Paraense.