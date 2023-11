Remo contrata jogador para base mesmo durante período eleitoral; entenda

Às vésperas da eleição para a escolha do novo presidente do clube, o Remo anunciou um reforço para as categorias de base. A novidade é o meia Elielson, de 19 anos, que estava no Sport Belém. O jogador deve ser utilizado pela equipe Sub-20 do Leão Azul, que está na disputa do Campeonato Paraense de categoria.

Whatsapp: receba todas as notícias do Remo no seu celular

Em contato com uma fonte do Núcleo de Esportes de O Liberal ligada ao Leão, a reportagem apurou que, mesmo que o clube viva um período eleitoral e não possa contratar jogadores para a equipe profissional, o mercado de atletas para a categoria de base continua sem alterações. Segundo a fonte, o estatuto do clube não prevê embargo de contratação para as categorias Sub-20 e Sub-17.

VEJA MAIS

No entanto, Elielson deve ser pouco aproveitado pelo Remo nas categorias de base. O jogador completa 20 anos no dia 3 de janeiro de 2024, atingindo a idade máxima das categorias de base do clube. Há, portanto, a possibilidade do atleta ser aproveitado pelo profissional azulino no próximo ano.

Elielson começou como profissional nesta temporada. Em 2023, o jogador disputou as duas divisões de acesso do Campeonato Paraense, as séries B1 e B2. Na Terceira Divisão, o jogador defendeu a camisa do Pedreira, fazendo dois jogos e marcando um gol. Já na Segundona do Parazão, o atleta defendeu o Sport Belém, atuando em sete jogos e marcando um gol.

O Remo ainda não iniciou o planejamento do futebol profissional por conta das eleições presidenciais no clube. A tendência é que após o dia 12 de novembro, data do pleito, um novo departamento de futebol seja formado e o Leão passe a anunciar novos reforços e renovações de contrato.