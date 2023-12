Com Paysandu e Tuna na disputa, semifinais do Parazão Sub-20 acontecem nesta terça-feira (26)

O Campeonato Paraense de futebol masculino categoria Sub-20 está na reta final da disputa e quatro equipes disputam duas vagas na grande decisão da competição. A Federação Paraense de Futebol (FPF) definiu que os dois jogos entre Paysandu x Castanhal e Tuna Luso x Carajás ocorrerão nesta terça-feira (26), às 15h.

O Paysandu terá como adversário o Castanhal. A partida está marcada para o Centro da Juventude, em Belém. Já a Tuna encara o carajás, no Estádio do Souza, também em Belém. É jogo único e quem passar garante vaga na decisão do Parazão Sub-20. Em caso de empate no tempo normal, os classificados serão conhecidos nas disputas de pênaltis.

As semifinais foram definidas após o Paysandu eliminar o Juventude, com vitória por 2 a 0, também em jogo único, no CEJU. O adversário bicolor, o Castanhal, chegou à semifinal após empatar no tempo normal diante do Tapajós. O Japiim levou a vaga na decisão após vencer o Boto nas penalidades por 3 a 1.

No outro lado da semifinal está a Tuna Luso Brasileira, que se garantiu após vencer o Santa Maria por 1 a 0. Já o Carajás, adversário da Lusa, se classificou depois de vencer o CRT-23 por 2 a 0.