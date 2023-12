Paysandu goleia o Castanhal fora de casa e garante vaga na final do Parazão Sub-17

Deu Paysandu! O Papão goleou o Castanhal pelo placar de 3 a 0, dentro do Centro de Treinamento do Japiim, na Cidade Modelo, e garantiu a segunda vaga na grande final do Campeonato Paraense categoria Sub-17. A partida ocorreu na tarde deste sábado (23) e a garotada bicolor não deu chances para o Japiim da Estrada.

O Paysandu já entrou em campo com uma boa vantagem, pois já havia vencido o Castanhal pelo placar de 2 a 0, no jogo de ida, disputado no Centro da Juventude, em Belém na última quinta-feira (21). No jogo de volta, o Papão manteve o ritmo e atropelo a equipe aurinegra com gols de Matheus Capixaba (duas vezes) e Pedro, fechou a partida em 3 a 0. No placar agregado a garotada alviceleste ficou com 5 a 0 e fez a festa na Cidade Modelo com a classificação.

Com o triunfo na semifinal, o Papão ficou com a segunda vaga na decisão do Campeonato Paraense Sub-17. O Paysandu irá enfrentar agora o Santa Rosa, que eliminou o Clube do Remo na outra semifinal. As datas, locais e horários das finais do Sub-17 ainda não foram definidos pela Federação Paraense de Futebol (FPF).