Ministério do Meio Ambiente elabora documento sobre ‘abandono’ da Copa Verde, afirma jornalista

A disputa da Copa Verde está chamando atenção da alta cúpula do Governo Federal, em Brasília. Em conversa com o jornalista Carlos Ferreira, o secretário executivo do Ministério do Meio Ambiente, João Paulo Capobianco, disse que está elaborando um dossiê sobre a competição, que será enviado aos ministérios do Meio Ambiente e Esportes. O objetivo é avaliar o caráter de "sustentabilidade" divulgado pela organização do torneio.

De acordo com Carlos Ferreira, a conversa com o secretário ocorreu nos últimos dias, quando parte dos membros ministeriais do Governo Federal esteve em Belém para a realização da Cúpula da Amazônia, evento que debateu sustentabilidade e mudanças climáticas na região. Segundo o jornalista, é meta do Ministério do Meio Ambiente realizar esse levantamento de informações, que posteriormente será repassado às ministras Marina Silva - do Meio Ambiente - e Ana Moser - do Esporte. O que tem preocupado os órgãos é o "abandono do projeto".

Quando criada, em 2014, a Copa Verde surgiu com a mesma pretensão da Copa do Nordeste, ser uma competição regional com boas premiações aos clubes que a disputassem. Além disso, por contar com times da Amazônia, o torneio sempre defendeu a pauta da sustentabilidade e preservação do meio ambiente. A ideia era que o campeonato pudesse atrair investidores que ajudassem na proteção da região.

No entanto, a Copa Verde tem sido um problema, tanto de investimentos quanto esportivo. A competição, que era pra ser a principal do calendário das equipes no primeiro semestre, passou a ser desprestigiada pelos clubes. Além disso, o torneio, até hoje, encontra dificuldades para se encaixar no calendário da CBF, que muitas vezes nem inclui o campeonato na programação esportiva anual.

O torneio, também, encontra dificuldades a cada ano para atrair boas cotas de patrocínio. Em 2023, por exemplo, o torneio não conseguiu arrecadar bons repasses, o que refletiu no baixo pagamento de premiação aos vencedores. O Goiás, campeão desta edição, recebeu apenas R$ 400 mi.

Próxima edição

A Copa Verde de 2024 ainda não foi oficialmente confirmada. No entanto, caso ocorra, deve manter o mesmo regulamento dos últimos anos e contar com 24 times. A ideia é que, assim como em 2023, o torneio ocorra no primeiro semestre, simultaneamente aos estaduais.