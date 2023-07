Campeão da Copa Verde pelo Remo, atacante fecha com rival da dupla Re-Pa na Série C

O atacante Lucas Tocantins, que teve uma passagem com conquista no Remo, a Copa Verde de 2021, é o novo reforço do São Bernardo, clube que disputa a Série C 2023. O jogador, de 28 anos, estava na Segundona, onde defendeu as cores do ABC.

Por falar na Série B, Lucas Tocantins também jogou a segunda divisão do futebol nacional pelo Remo. Em 2021, o jogador foi contratado para reforçar o ataque azulino para a disputa da Segundona. No fim, o atacante caiu com o Remo para a Terceirona.

Com a camisa do Remo, Lucas Tocantins fez 39 jogos e marcou seis gols. O jogador era peça importante no setor ofensivo azulino. Porém, teve a sequência atrapalhada por lesões musculares, sendo desfalques em algumas partidas importantes.

Revelado no Botafogo-SP, o jogador perambulou por clubes de menor expressão, até chegar ao Athletico-PR em 2016. Depois vestiu as camisas de Coritiba, Cascavel e Chapecoense, antes de chegar ao Baenão. Depois de deixar o Leão Azul, foi para Santo André, Novorizontino, Água Santa, ABC e, agora, São Bernardo.