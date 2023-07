Remo se pronuncia após saída de jogadoras do futebol feminino: 'sempre estevemos ao lado delas'

O Remo informou, por meio de uma nota divulgada na noite desta quinta-feira (13), que vai apurar acusações feitas sobre o departamento de futebol feminino do clube. De acordo com o Leão Azul, já estão sendo feitos contatos internos - com atletas e dirigentes - para a elucidação dos fatos o mais rápido possível.

Nesta quinta, várias jogadoras do elenco profissional anunciaram o desligamento da equipe. Sem deixar claro o motivo da saída, as atletas Anne Janyne, Karol Silva e Talita Cogo publicaram textos melancólicos nas redes sociais, expondo divergências com o clube.

Segundo a nota divulgada pelo Remo, desde que o departamento de futebol feminino foi criado, a administração do clube nunca recebeu nenhuma reclamação ou denúncia sobre o assunto. O clube ressalta ainda que "sempre esteve ao lado das mulheres nas mais diversas campanhas, pois entende o papel de protagonismo social ao qual está inserido".

O clube finaliza a nota dizendo que "as medidas necessárias estão sendo adotadas para que não restem dúvidas sobre os fatos". Além disso, o Leão diz que "jamais tolerará nenhuma conduta em desacordo com seus valores e princípios éticos e desportivos.

Vale destacar que o Remo é o atual campeão paraense feminino e obteve campanha de destaque no Brasileirão A3 da modalidade. No primeiro semestre deste ano, o time azulino terminou o campeonato em segundo lugar e garantiu acesso à Série A2 do ano que vem.

Veja a nota do Remo na íntegra:

O Clube do Remo vem a público informar que tomou conhecimento de algumas publicações envolvendo o departamento de futebol feminino.

Diante disso, o Clube destaca que está apurando e investigando, e pretende esclarecer os fatos o mais rápido possível. Além disso, contatos internos com as atletas também já estão sendo realizados.

Desde que o departamento foi criado, a administração do Clube nunca recebeu nenhuma reclamação ou denúncia sobre o assunto. Para muito além disso, o Remo sempre esteve ao lado das mulheres nas mais diversas campanhas, pois entende o papel de protagonismo social ao qual está inserido.

Ressalta-se que as medidas necessárias estão sendo adotadas para que não restem dúvidas sobre os fatos e destacamos ainda que a apuração com a máxima parcimônia norteia os processos do Clube.

O Clube do Remo jamais tolerará nenhuma conduta em desacordo com seus valores e princípios éticos e desportivos.