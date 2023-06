Um dos líderes do elenco, Diego Ivo exalta momento do Remo na Série C e avalia Figueirense-SC

Duas vitórias fora de casa, invicto há cinco jogos e há três sem tomar gols. O Remo reagiu na Série C do Campeonato Brasileiro, deixou a lanterna e a zona de rebaixamento e o clima mudou na Toca do Leão. Titular na equipe, o zagueiro Diego Ivo comentou sobre o novo momento do time azulino na competição e avalia o confronto diante do Figueirense-SC, pela 10ª rodada do Brasileiro, marcado para o próximo sábado (24), às 16h30, no Mangueirão, em Belém.

Diego Ivo é um dos líderes do grupo e sabe da importância desse clima ameno no Baenão, principalmente pelo começo ruim na Série C e a perda do título do Campeonato Paraense diante do Águia, dentro de casa, com estádio lotado. O jogador falou da entrega do elenco nas partidas e forma com que o Remo conquistou seis pontos seguidos jogando longe de Belém.

“Feliz com essa arrancada nossa na Série C, precisávamos. É uma sequência boa e que mostra bastante a entrega de todos, a luta do grupo. Nesses dois jogos fora marcamos demais, desde lá da frente, fomos inteligentes. É seguir assim nessa pegada”, disse.

O defensor está ligado no Figueirense-SC, citou o fator motivacional do adversário e pede um time competitivo diante dos catarinenses, já pensando em encostar no G-8 da Série C.

“É mais um compromisso muito difícil. O time deles teve a estreia do treinador, venceu fora um clássico catarinense e vem empolgado. É duelar bastante, de novo ser um time ligado e competitivo para ao lado do nosso torcedor buscarmos essa vitória”, falou.

Aos 34 anos, Diego Ivo ganhou sequência no time azulino, principalmente com a chegada do técnico Ricardo Catalá. Nesta temporada o atleta já entrou em campo 21 vezes com a camisa azulina e ganhou a confiança do técnico e do torcedor.

Remo x Figueirense jogam neste sábado (24), às 16h30, no Mangueirão, em Belém, pela 10ª rodada do Brasileirão Série C. A partida terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com, além da Rádio Liberal FM transmitir pelas redes sociais do Grupo Liberal, no Youtube e também na frequência 97,5MHz.