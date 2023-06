Lateral do Remo dá detalhes da mudança do jogo contra o Figueirense do Baenão para o Mangueirão

A decisão do Remo em jogar no Mangueirão, contra o Figueirense, pela Série C, partiu de um "consenso". Pelo menos foi isso que o lateral-direito Lucas Mendes afirmou em entrevista coletiva nesta terça-feira (20), no Baenão. Questionado sobre de quem partiu o pedido para trocar o local da partida, originalmente marcada para o estádio remista, o jogador disse que tudo foi feito em comum acordo.

"Foi tudo uma decisão em conjunto. Nós conversamos com o professor (Ricardo Catalá) e a direção optou por levar o jogo para o Mangueirão. Esperamos fazer um grande jogo e sair com o resultado positivo, que é o mais importante", disse.

Perguntado sobre o desempenho negativo do Remo dentro de casa na Série C - uma vitória em quatro jogos - Lucas Mendes disse que tudo deve mudar na próxima rodada. Segundo ele, o Leão tem tudo para fazer um bom resultado, pelo fato do elenco estar entendendo a filosofia do novo treinador, Ricardo Catalá.

"A equipe está entendendo uma nova filosofia. Todo mundo está se ajudando em campo, correndo mais. Sabemos a importância desse campeonato pro clube e estamos entrando nos jogos para dar nosso máximo e conseguir os objetivos. Esperamos fazer mais um grande jogo no sábado", explicou.

Remo e Figueirense-SC se enfrentam neste sábado (24), às 16h30, no estádio do Mangueirão, em Belém, pela 10ª rodada da Série C. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com e ao vivo pela Rádio Liberal.