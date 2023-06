Catalá pode mudar esquema tático do Remo para suprir ausência de Fabinho do time titular; confira

O técnico do Remo, Ricardo Catalá, terá problemas para escalar a equipe que vai enfrentar o Figueirense-SC, pela próxima rodada da Série C. Sem o centroavante Fabinho, que foi expulso contra o Pouso Alegre-MG, no último sábado (17), o técnico azulino precisa encontrar uma peça no elenco para reorganizar o setor ofensivo.

Entre as opções que o Remo possui no plantel, a mais provável é que Marcelo, meia recém-contratado do Volta Redonda, ocupe a vaga deixada por Fabinho. Apesar de não cumprirem as mesmas funções dentro de campo, Catalá deve "devolver" Muriqui à posição de jogador mais avançado do time e deixar Marcelo atuando mais atrás.

Treino do Remo revela pistas

Apesar de não ter sido acompanhado pela imprensa, o treino desta terça-feira (20) revelou algumas dicas do que Catalá pretende fazer para suprir a ausência de Fabinho. Em trechos da atividade, que foram divulgados pela assessoria de comunicação remista, é possível ver que o treinador azulino quer escalar a equipe em um 4-1-4-1 ou 4-3-3.

Essas, pelo menos, foram as formações montadas em uma lousa tática, que acompanha Catalá nos treinamentos. Nenhum desses esquemas, inclusive, contam com um meia centralizado, o popular "camisa 10", função essa que estava sendo exercida por Muriqui nos últimos jogos.

Dessa forma, pode-se pensar em um Remo sem um "camisa 10" de ofício, mas com dois jogadores juntos atuando na armação.

Quem encara o Figueirense?

A provável escalação para enfrentar o Figueirense-SC, portanto, seria a seguinte:

Vinícius;

Lucas Marques, Diego Ivo, Diego Guerra e Kevin;

Anderson Uchôa, Pablo Roberto e Marcelo;

Muriqui, Rodriguinho e Pedro Vitor.

Outras opções

Além da entrada de Marcelo entre os titulares, Catalá tem outras três opções no elenco para suprir a ausência de Fabinho, suspenso. A primeira delas é promover a estreia do centroavante Elton com a camisa azulina. Dessa forma, a equipe manteria o mesmo esquema tático usado nos últimos dois jogos.

Também visando manter o modelo de jogo, Catalá pode escalar Rafael Silva na posição. Assim como Elton, o atacante chegou a poucos dias no Baenão, está regularizado e à disposição da comissão técnica.

Outra alternativa, mas desta vez mudando o esquema tático, seria a entrada do ponta Jean Silva. Caso isso ocorra, Catalá deverá recuar Rodriguinho, que está jogando aberto pelo lado esquerdo, para o meio de campo.

Próximo jogo

O duelo entre Remo e Figueirense-SC, válido pela 10ª rodada da Série C do Brasileirão, será realizado neste sábado (24), no estádio do Mangueirão, em Belém. A partida terá transmissão Lance a Lance em OLiberal.com e ao vivo pela Rádio Liberal.